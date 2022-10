उज्जैन। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा. लेकिन इससे पहले उज्जैन के शास्त्री नगर ग्राउंड पर दिल्ली की संस्था हेडवे क्रिएशंस ग्रुप (Headway Creation Group Delhi) द्वारा महाकाल भगवान पर आधारित लेजर शो किया गया. जिसमें भगवान महाकाल गाथा महानाट्य का मंचन हुआ. शिव शंकर भोलेनाथ की प्रासंगिक लीलाओं की व्याख्या करना व बाबा महाकाल के प्राकट्य तक के दृश्यों को नाटक के माध्यम से दर्शाया गया.

लेजर शो द्वारा महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत: महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है. नाटक में दिखाया गया कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष अपने अहंकार के वशीभूत होकर शिव शंकर भोलेनाथ भगवान का अपमान कर देता है. जिससे दुखी होकर माता सती अग्निकुंड में समा जाती हैं. तत्पश्चात शिव तांडव, कामदेव भस्म, शिव पार्वती विवाह, दृश्यों से अवगत कराया गया.

Mahakal Corridor: मंत्रियों ने किया महाकाल लोक का दौरा, आकर्षण विद्युत सज्जा देखी, वीडी शर्मा बोले-पूरा देश देखेगा महाकाल लोक की भव्यता

उज्जैन में उत्सवी माहौल: उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले शास्त्री नगर मैदान में शिव की आराधना के लिये 9 अक्टूबर तक शास्त्री नगर के मैदान में आयोजन किया जाना है. 10 अक्टूबर को दशहरा मैदान में सोनू निगम की प्रस्तुति होना है. वहीं शास्त्री नगर मैदान में महादेव लेजर शो की प्रस्तुति शाम 7 बजे शुरू हुई. आज 8 अक्टूबर को श्रीकृष्ण प्रणित महाकाल स्त्रोतम गायन की प्रस्तुति पं.वासुदेव चतुर्वेदी मुम्बई/मथुरा के द्वारा होगी. इसी दिन महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति होगी

9 अक्टूबर का कार्यक्रम: इसी तरह 9 अक्टूबर को वारियर स्काड दिल्ली एवं बॉम्बे फायर ग्रुप गुरूग्राम इंडिया गॉट टेलेंट के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा शिव-गणेश की प्रस्तुति एवं महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति होगी. लेकिन रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण मैदान में कीचड़ होने के कारण दर्शकों की भीड़ कम हो सकती है.

(Mahadev Laser Show in Ujjain) (Laser show at Mahakal Lok) (Mahadev Gatha Shiv Tandav by Laser Show) (Mahakal Corridor News in Hindi)