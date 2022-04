ईटीवी भारत डेस्क : सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं हैं. दोनों खगोलीय घटनाओं का असर इस धरती और उसके प्रत्येक जीव पर अवश्य ही पड़ता है. वर्ष 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण शनिवार 30 अप्रैल 2022 को लगेगा. यह सूर्यग्रहण (Partial solar eclipse saturday 30 April 2022) है. सूर्य ग्रहण (solar eclipse) का वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है. भारत में यह सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 30 April 2022) दिखाई नहीं देगा, इसलिए साल के पहले सूर्य ग्रहण (Solar eclipse 2022) का भारत में कोई सूतक (Surya Grahan 30 April 2022 sutak time) काल मान्य नहीं होगा.

गर्भवती महिलाएं रखें ये सावधानियां (Precautions for pregnant women) : गर्भवती महिलाओं को सूतक (Surya Grahan 30 April 2022 sutak time) के दौरान भी नहाना चाहिए और जब ग्रहण हट जाए तो भी नहाना जरूरी होता है. गर्भवती महिलाओं (Pregnant women in surya grahan) को ग्रहण के समय कुछ काटना, छीलना, तलना, छौंकना या बघारना नहीं चाहिए. मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहण शुरू हो तब थोड़ा अनाज और पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसे आदर सहित किसी सफाई-कर्मचारी को दान कर दें. इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ती होगी.

ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक नकारात्मकता फैल जाती है इसलिए (Solar eclipse precautions for pregnant women) घर में पानी, दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण पश्चात दूब को निकालकर फेंक देना चाहिए. ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी काम न करें, इसके साथ ही ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से बचना चाहिए. गर्भवती महिलाएं (Precautions for pregnant women in solar eclipse) अपने लंबाई के बराबर एक कुश या कोई सीधा डंडा लेकर उसे एक कोने में खड़ा कर दें. इसके बाद यदि वह ग्रहण काल में बैठ या लेट सकती हैं.

मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ग्रहण (Surya grahan ki savdhani) की नकारात्मक विकिरण बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है. इस दौरान घर में भी भगवान के मंदिर को ढंक देना चाहिए. पूजा-पाठ करना चाहिए. किसी भी स्त्री, पुरुष, बच्चे को सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, साथ ही कुछ भी काटने, छीलने से बचना चाहिए. गर्भवती महिलाओं (Pregnant women during surya grahan) को ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए.

भारत में सूर्य ग्रहण : इस बार साल 2022 में कुल चार (Solar eclipse lunar eclipse in 2022) ग्रहण लगने का योग बना हुआ है. जिसमें से दो सूर्य ग्रहण और दो ही चंद्र ग्रहण लगने का योग बना हुआ है. पंचांगों के अनुसार 30 अप्रैल 2022 को पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगेगा. ये साल का पहला ग्रहण होगा. ये ग्रहण आंशिक होगा. साल का पहला सूर्य ग्रहण अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण और वेस्ट-साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर जैसे क्षेत्रों से दिखाई देगा. Surya grahan 2022

