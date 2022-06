सागर। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनावी माहौल जोर पकड़ चुका है. वहीं, नामांकन के बाद तस्वीर भी साफ हो गई है कि प्रदेश में कहां-कहां मतदान होगा. नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव में बीजेपी ने शानदार शुरुआत की है. पार्टी के 107 वार्डों में पार्षद निर्विरोध निर्वाचित होकर आए हैं. बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के शहरी विकास के कार्यों से जनता खुश है.

मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान

मुख्यमंत्री और मंत्री के क्षेत्र की 1-1 नगर परिषद भी निर्विरोध: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र बुधनी की शाहगंज नगर परिषद और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरई की बरोदिया नगर परिषद निर्विरोध निर्वाचित हुई है. नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में भाजपा 107 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचित हुई है. प्रदेश की 16 नगर निगमों में 884 वार्ड हैं, जिसमें रतलाम नगर निगम के एक वार्ड में बीजेपी निर्विरोध चुनी गई है. प्रदेश की 76 नगर पालिकाओं में 1795 वार्डों में से 12 में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए. 255 नगर परिषद के 3,028 वार्ड में से 94 वार्डों पर बीजेपी निर्विरोध चुनी गई.

कांग्रेस का हो जाएगा सफाया: नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि- " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में शहरों का विकास हुआ है, उससे भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल है. हम लोग सभी 16 नगर निगम और बाकी नगर पालिका और नगर परिषद में शानदार विजय प्राप्त करेंगे. कांग्रेस का इन चुनावों में लगभग सफाया हो जाएगा. बीजेपी की शानदार शुरुआत हुई है, बीजेपी पर मतदाताओं का विश्वास है ".

