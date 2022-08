सागर। पुरोहित पुजारी विद्वत संघ ने चेतावनी दी है कि अगर प्रीतम लोधी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया तो 2023 में इसका खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ेगा. पुरोहित पुजारी विद्वत संघ सागर के अध्यक्ष पं. शिव प्रसाद तिवारी का कहना है कि एक अल्प बुद्धि व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के कुत्सित प्रयास में सनातन धर्म के समवाहकों को गाली देने पर उतर आता है. यही नहीं इस दुर्बुध्दि ने न सिर्फ नारी एवम् मातृ शक्ति का अपमान किया है, बल्कि भारतीय संस्कृति के साथ सनातन धर्म को भी अपमानित किया है.

प्रीतम लोधी के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज

शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालेंगे : उन्होंने कहा कि हमें इस मानसिकता के सभी लोगों को मुँहतोड़ जवाब देना है. यह संघर्ष अकेले युवा सर्व ब्राह्मण समाज व पुरोहित पुजारी विद्वत संघ का नहीं है, बल्कि हम सभी की अस्मिता को सुरक्षित करने के लिए है. यदि हम आज चुप हैं तो कल फिर कोई नया व्यक्ति जहर उगलने को खड़ा हो जाएगा. इस संघर्ष की मशाल उठाने में निश्चित रूप से एक हाथ आपका भी होगा. प्रीतम सिंह लोधी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निवेदन को लेकर एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च सिविल लाइंस से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस लाइंस तक होगा.

प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाले बीजेपी : पंडित शिव प्रसाद तिवारी ने कहा है कि प्रीतम लोधी की ब्राह्मणों को लेकर जो भाषाशैली है, वह भी काफी घटिया है. इसलिए हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग है कि उसे तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए. हम मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके माई के लाल बयान के कारण 2018 में भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई थी. कहीं ऐसा ना हो कि 2023 में प्रीतम लोधी के बयान के कारण भाजपा की सत्ता चली जाए. शिव प्रसाद तिवारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी याद दिलाया है कि प्रीतम लोधी के बयान को गंभीरता से लें.