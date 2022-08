रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्कूली छात्रा का कट्टे की नोक पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने का एक मामला सामने आया है. घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की है. पीड़िता फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. छात्रा का आरोप है की स्कूल जाते समय दो युवकों ने पहले कट्टे की नोक पर उसे धमकाते हुए उसे बाइक पर बैठाया और बस स्टैंड ले गए. एक आरोपी विकास तिवारी उसे डरा धमका कर बस से सूरत ले गया जहां किराए के कमरे में 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया.

स्कूल जाते समय किया अगवा: बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की निवासी नाबालिक छात्रा अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और अपने साथ हुए दुराचार की शिकायत दर्ज कराई है. मीडिया से बात करते हुए छात्रा ने बताया की ''स्कूल जाते समय बगीचे के पास नीलेश और विकास तिवारी ने रास्ते में रोक लिया. दोनों ने कट्टे और चाकू की नोक पर डराया और जबरन बाइक पर बैठाकर झिरिया ले गए. वहां पर उनके अलावा उनके चार अन्य साथी मौजूद थे. मुकेश, दीपेंद्र, अखिलेश्वर, मोनू और शनि समदरिया जो की नवनिर्वाचित सरपंच भी है. ये सभी लोग डराते धमकाते हुए उसे बुलेरो में बैठाकर बस स्टैंड लेकर गए और वहां से जबरन उसे बस से सूरत ले गये.

5 दिन तक बनाए रखा बंधक, लूटी अस्मत: पीड़िता छात्रा ने बताया की आरोपियों ने सूरत ले जाकर उसे किराए के कमरे में 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. और उसके साथ विकास तिवारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. 5 दिन बाद मुकेश, अखिलेश्वर, दीपेंद्र तिवारी और उसके मामा बुलेरो से छात्रा और विकास तिवारी को लेने वहां पहुंचे. रीवा पहुंचने के बाद विकास तिवारी को वाहन से उतारकर दीपेंद्र के मामा उसे लेकर वहां से भाग गए. 24 जुलाई को सुबह 4 बजे छात्रा को उसी स्थान पर छोड़ा गया जहां से अपहरण किया गया था.

नवनिर्वाचित सरपंच का नाम भी आरोपियों में शामिल: इस घटना के आरोपियों में एक नवनिर्वाचित सरपंच भी है. पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. क्योंकि वारदात के आरोपी नवनिर्वाचित सरपंच का शपथ कार्यक्रम 4 अगस्त को होना है. इधर पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपियों द्वारा धमकी देने व जान का खतरा बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया की ''पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी''.

