रीवा। जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP Tripathi) का सिरमौर के जनपद सीईओ एसके (CEO SK Mishra) मिश्रा से बातचीत करने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें विधायक केपी त्रिपाठी, सीईओ से सख्त लहजे में बातचीत कर रहे हैं. ऑडियो वायरल होने के तुरंत बाद सीईओ पर प्राणघातक हमला हो गया. जिसके बाद हमले के शक की सुई बीजेपी विधायक पर अटक गई है. वहीं मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने सीईओ की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. (Rewa BJP MLA and district CEO Audio)

सीईओ पर हुआ जानलेवा हमला

विधायक ने दी CEO को देख लेने की धमकी: बीते दिनों सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी लेने को लेकर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा से फोन पर बातचीत की थी. इस दौरान बातचीत करते हुए सीईओ के साथ ही विधायक का लहजा सख्त हो गया और दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान गहमा गहमी हो गई. बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने सीईओ को देख लेने की धमकी तक दे डाली. जिसके बाद दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया.

जनपद सीईओ पर किया हमला

ऑडियो वायरल होने के बाद CEO पर हमला: जनपद सीईओ एसके मिश्रा तथा विधायक के पी त्रिपाठी की बातचीत का ऑडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके चंद घंटों के भीतर ही सीईओ पर प्राणघातक हमला हो गया. उनके शासकीय वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की गई. शक है कि हमला विधायक ने करवाया होगा. हालांकि मामले पर तूल पकड़ता देख पुलिस ने सीईओ की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है.

अध्यक्ष ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: घायल जनपद सीईओ को इलाज के लिए पहले तो सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र ले जाया गया. बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है. इधर सीईओ के ऊपर प्राणघातक हमले के बाद जनपद पंचायत सिरमौर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवीना साकेत ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि ''अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह जनपद कार्यालय को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी, जिसमें तमाम कर्मचारी और निर्वाचित सदस्य उनका साथ देंगे''.

''CEO के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है. उनके शरीर पर चोट के निशान हैं. उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है''. अनिल सोनकर, एडिशनल एसपी

घायल से मिलने अस्पताल पहुंचे जिला पंचायत सीईओ: घटना की सूचना मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े भी गंभीर अवस्था में भर्ती जनपद सीईओ से मिलने अस्पताल पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वप्निल वानखेड़े ने कहा की सेमरिया विधानसभा स्थित बसामन मामा में कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे. बैठक समाप्त होने के बाद वह जब वापस लौट रहे थे तभी 15 की संख्या में आए अज्ञात बदमाशों ने उनपर हमला कर दिया और शासकीय वाहन में तोड़फोड़ कर दी. मारपीट करने वाले कौन थे इसकी जांच की जा रही है. हमले के कुछ समय पहले ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ था. जिसकी जांच पुलिस और इसके बाद कोर्ट करेगा.

