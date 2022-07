Hanuman Chalisa Vivad: कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद, छात्रों पर लगाया गया जुर्माना, समर्थन में उतरी बीजेपी

मध्य प्रदेश के सीहोर में छात्रों द्वारा इंस्टीट्यूट में प्रबंधन द्वारा शिकायत का निस्तारण ना किये जाने पर हनुमान चालीसा का पाठ किया. जिसकी दूसरे धर्मों के छात्रों द्वारा शिकायत की गई. पूरे मामले में इंस्टीट्यूट द्वारा पर छात्रों पर जुर्माना लगाए जाने से विवाद बढ़ गया. जिसके बाद वहां ड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उन्हें समझाइश दी जाएगी.

Bhopal Police Action : सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने वाला भोपाल में गिरफ्तार

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को इस आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी. कॉल करने वाले का नाम नासिर है. उसने साध्वी को किए कॉल में खुद को दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का आदमी बोला था. (Threatening to kill MP Pragya Thakur) (Accused arrested in Bhopal)

MP Panchayat Election:फर्जी मतदान को लेकर आपस में भिड़े प्रत्याशियों के समर्थक, पुलिस खदेड़ते हुए ले गई थाने

भिंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) के मतदान के दौरान मेहगांव जनपद में शुक्रवार को एक पोलिंग बूथ ( Mehgaon Polling Booth Fight) पर दो प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए. अचानक हुए झगड़े की वजह से मतदान केंद्र पर मौजूद मतदाता भी डर गए. लड़ाई की जानकारी मिलते ही गोरमी पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल खराब कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई.

MP Panchayat Election Controversy: भिंड में चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप! SDM के बयान से बवाल, जानिए आखिर क्या है मामला

भिंड में जिला पंचायत वार्ड 5 से चुनाव लड़ी प्रत्याशी के परिजन और समर्थकों के साथ ओबीसी वर्ग ने गुरुवार देर रात 1 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चक्काजाम कर दिया. प्रत्याशी मनीषा यादव के बेटे सोनू का आरोप है कि 'मतगणना के दौरान उनके एजेंट ने तीनों राउंड में मतपत्रों का मिलान किया था. जिसमें उनकी मां करीब 1500 वोटों से आगे चल रही थीं. जिसकी जानकारी खुद मतगणना की रात 4 बजे अटेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने दी थी. लिखित जानकारी मांगने पर उन्होंने 14 जुलाई को प्रमाणपत्र दिए जाने की बात कही थी. लेकिन अब उन लोगों से सूचना मिल रही है कि, उनके विरोधी प्रत्याशी सुखपाल सिंह को 1600 वोटों से जीता दिया गया है'.

MP Panchayat Election: चार पीढ़ियों ने एक साथ किया मतदान पूर्व मंत्री भी थे शामिल, देखें वीडियो

खरगोन। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) के तीसरे चरण के मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर सुखद नजारा दिखा. टेमला गांव के हाईस्कूल में बने मतदान केन्द्र क्रमांक 123 पर पूर्व कृषि राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने अपनी चार पीढ़ियों के साथ मतदान किया. 69 वर्षीय पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार (ex Minister Balkrishna Patidar) अपनी 95 वर्षीय मां लड़की बाई, 49 साल के बेटे नितिन पाटीदार और 26 साल के पोते नितिश सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला.

MP Nikay Chunav: कांग्रेस महापौर प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री ने किया रोड शो, कहा- 10 साल की कार्ययोजना बनाकर करेंगे मुरैना का चहुंमुखी विकास

मुरैना। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी के समर्थन में मेगा रोड शो करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा. कमलनाथ ने कहा कि सत्ता पाने के लिए विधायक-सांसद खरीदना भाजपा का काम है, वह विकास के मुद्दे से कोसों दूर है. रोड शो के बाद कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, भाजपा मुरैना नगर को 7 सालों में भी स्मार्ट नहीं बना पाई और इसका कारण है कि 7 वर्षो के दौरान यहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ का पुलिंदा है और वह लगातार झूठे वादे करते रहते हैं.

Gwalior News: BJP सांसद के पास पहुंचे व्यापारी, इच्छा मृत्यु की मांग... जानिए क्या है वजह

ग्वालियर में अचानक लीज खत्म किये जाने से निराश दुकानदारों ने स्थानीय सासंद से मांग की है कि उन्हें राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की अनुमति दिलवाई जाए, अन्यथा उन्हें विस्थापित किया जाए. दुकानदारों का कहना है कि बगैर विस्थापित किये उनका रोजगार छीना गया तो लगभग 250 लोगों के सामने रोजी -रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिया है. (Dozens of traders reached BJP MP) (Shopkeepers demanding euthanasia) (Gwalior Shopkeepers demand displaced) (Disappointed shopkeepers termination lease)

Mahakaleshwar Temple : श्रावण माह में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन का माइक्रो प्लान तैयार

सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इस दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar temple) प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत ना आए, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्य के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए कई तरह की समस्याएं भी सामने हैं. फिलहाल तीन तरह की व्यवस्था के लिए अफसरों ने दो घंटे मशक्कत कर माइक्रो प्लान तैयार किया है. (Micro plan in Mahakaleshwar temple) (Darshan in Mahakaleshwar temple in Shravan) (Ban on entry into sanctum sanctorum)

DAVV Chip Startup: चिप टू स्टार्टअप योजना में 'DAVV' के आईईटी विभाग के प्रोजेक्ट का चयन, 86 लाख रुपए मिला अनुदान

भारत में सेमी कंडक्टर हब बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने 'चिप टू स्टार्टअप योजना' (Chip to Startup Scheme) की शुरूआत की है. जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी है. 30 संस्थानों में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है. विश्वविद्यालय के IIT विभाग के एक प्रोजेक्ट को चुना गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए 86 लाख रुपए का अनुदान मिला है. (Indore Achievement of DAVV) (DAVV Chip Startup Scheme)

Accident or Conspiracy: उज्जैन जेल अधीक्षक के घर में घुसा ट्रैक्टर, उषा राज बोलीं-किसी ने मेरी हत्या की सुपारी दी

उज्जैन के सेंट्रल जेल की अधीक्षक उषा राज के सरकारी आवास की दीवार तोड़कर ट्रैक्टर घर में घुस गया. इस हादसे में उषाराज बाल-बाल बची हैं. वहीं उन्होंने कहा कि 'जेल में अच्छा काम करने के कारण वे कुछ कर्मचारियों की आंखों की किरकिरी बनी हुई हैं. जेल के कुछ कमर्चारी व सिपाही उनकी हत्या करना चाहते हैं. उन लोगों ने ही ट्रैक्टर भेजा था'. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.(Tractor entered house of jail superintendent)