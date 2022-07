Loot & murder sagar MP : लूट और हत्या से सनसनी, परिवार के मुखिया को खंभे से बांधकर डकैती, दम घुटने से मौत

सागर जिले के खुरई के मुहली मुहक्कम गांव में लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पहले घर के मुखिया को घर में पड़ी साड़ियों और कपड़ों से बेरहमी से खंभे से बांध दिया. यहां तक कि मुखिया का चेहरे और आंखों को भी बांध दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग गए. घर के मुखिया की दम घुटने से मौत हो गई.

Gwalior Corona Return: ग्वालियर में एक सप्ताह में 130 कोरोना केस आए सामने, मरीजों में मिला नया बीए.2 ओमीक्रोन वेरिएंट

ग्वालियर में एक सप्ताह में कोरोना के 130 मरीज सामने आ चुके हैं. मरीजों में नया बीए.2 ओमीक्रोन वेरिएंट मिल रहा है. अच्छी खबर है कि कोरोना की वजह से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है. कोराना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सैंपलों की जांच में इजाफा कर रहा है.

Satna Post Office: पोस्ट ऑफिस में बड़ी लापरवाही, पैसा निकालने गई महिला करंट की चपेट में आकर झुलसी, मौत

सतना पोस्ट आफिस (Satna Post Office) में पैसा निकालने गई महिला करंट की चपेट में आई. आनन-फानन में महिला को उपचार के लिए ले जाया गया. यहां डॉ. ने मृत घोषित कर दिया.

Shivpuri Cyber ​​Cell: पुलिस ने बरामद किए गुम हुए मोबाइल, फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी

खोए हुए मोबाइल की शिकायत पर पुलिस ने 106 मोबाइल फोन ढूंढ़ निकाले. (Shivpuri Cyber ​​Cell) इसके बाद एसपी राजेश सिंह चंदेल ने जिन लोगों के फोन चोरी हुए थे उन्हें वापस लौटाए.

Ujjain News : उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का सैलाब, दो भक्त भीड़ में दबने से बेहोश, प्रशासन के दावे फेल

सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान प्रशासन के सारे दावे दावे ध्वस्त होते नजर आए. भीड़ को संभालने की व्यवस्था फेल हो गई. चार धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में दो लोग दबकर बेहोश हो गए. दोनों को परिजनों ने किसी प्रकार वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया.

Sagar MP District Panchayat : मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने के दावे पर BJP में ही विरोध

सागर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरासिंह राजपूत ने निर्विरोध निर्वाचन का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें 24 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन हासिल है. उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों का मिलन समारोह आयोजित करने के बाद दावा किया है. साथ ही सागर से शिवराज स सरकार में तीन मंत्रियों की सहमति का भी दावा किया है, लेकिन उनके इस दावे को भाजपा में ही चुनौती मिल रही है.

Bhopal Crime News: 12 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर जान दी, आत्महत्या का कारण खोजने में जुटी पुलिस

भोपाल में 12 साल के लड़के ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के समय उसके दो भाई घर पर थे. दोनों अपने काम में व्यस्त थे. इस दौरान सबसे छोटे भाई ने खुदकुशी कर ली. आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ. (12 year old child hanged himself) (Police trying to find reason for suicide)

Student Murder Bhopal : बीटेक छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, सोशल मीडिया पर पोस्ट 'गुस्ताख-ए-नबी की यही सजा, सर तन से जुदा'

सिवनी मालवा के रहने वाले और भोपाल में रहकर बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. शव रायसेन जिले के बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक पर पड़ा था. छात्र की सोशल मीडिया पर पड़ी एक पोस्ट से ये मामला बेहद गंभीर व संवेदनशील हो गया है. इस केस को उदयपुर व अमरावती कांड जैसा ही माना जा रहा है. सिवनी मालवा पुलिस एहतियायत बरत रही है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. (Btech students body found on railway track) (Social media post raises tension) (Tension same as udaipur and amravati case)

Heavy Rain in MP: भोपाल-जबलपुर हाईवे का एक हिस्सा ढहा, कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से राज्य में काफी नुकसान हो रहा है. अब कलियासोत डैम से छोड़े गए पानी के तेज बहाव से मंडीदीप के पास भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बह गया. कांग्रेस ने इसके पीछे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.