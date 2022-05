ईटीवी भारत डेस्क : सभी लोग खासतौर पर यंग जनरेशन के लोगों में अपनी लव लाइफ को लेकर काफी उत्साह रहता है. सब जानना चाहते हैं कि आने वाला दिन कैसा बीतेगा. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात लकी कलर और खास उपाय के साथ. Weekly horoscope 30th may to 5th June. साप्ताहिक भविष्यवाणी. Shaptahik rashifal 30th May to 5th June. साप्ताहिक राशिभविष्य.

मेष राशि: यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन काफी अच्छा रहेगा. आपके रिश्ते में रोमांस की कोई कमी नहीं रहेगी. आप अपने प्रिय से कोई डिमांड भी कर सकते हैं, जिन्हें पूरा होता देख आपको खुशी मिलेगी. प्रेमी युगलों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. हालांकि, आपका मूड काफी अच्छा रहेगा और आप दूसरों को खुशी देना पसंद करेंगे. आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे. आपका व्यक्तित्व लोगों को आपका दीवाना बनाएगा. हालांकि आपको खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

Lucky Colour : White

Lucky Day: Mon

सप्ताह का उपाय : घर की पूर्व दिशा में दीया जलाएं.

सावधानी : कोई भी नई योजना गुप्त रखें.

वृषभ राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होगा. आपको अपने रिश्ते की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. खुद मिल बैठकर,बातचीत करके मामले को सुलझाएं. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए यह समय उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. वैसे आपके रिश्ते में अपनापन तो रहेगा, लेकिन कुछ मतभेद भी उभर सकते हैं. अभी आपकी आय भी बढ़ेगी और आपका हौसला भी बढ़ेगा. आप चुनौतियों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और यही एक विजेता की पहचान होती है. आप हर क्षेत्र में उन्नति हासिल करेंगे.

Lucky Colour: Copper

Lucky Day: Thu

सप्ताह का उपाय : लोहे की कील कीकर पेड़ की जड़ में दबा दें.

सावधानी : रात के समय अकेले यात्रा न करें.

मिथुन राशि: यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. विवाहितों का गृहस्थ जीवन को खुशनुमा रहेगा. आपका जीवन साथी काम में आपकी मदद करेगा. जो लोग लव लाइफ में हैं, उन्हें रोमांस के मौके मिलेंगे. इससे आपको काफी खुशी मिलेगी. सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हल्के-फुल्के खर्चे भी होंगे, लेकिन आय काफी अच्छी होने के कारण आपको कोई चिंता नहीं होगी. हालांकि मेडिटेशन से आपको लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है. आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए अपने खान-पान पर खास ध्यान दें.

Lucky Colour: Grey

Lucky Day: Wed

सप्ताह का उपाय : रिंग फिंगर में लाल रंग का धागा बांधें.

सावधानी : कोई भी काम अधूरा न छोड़ें.

कर्क राशि: यह सप्ताह आपके लिए सामान्य तौर पर फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन अभी काफी अच्छा रहेगा. आप एक दूसरे के प्रति समझदारी दिखाएंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. आप अपने रिश्ते को खूबसूरती से आगे बढ़ाएंगे. अपने प्रिय को साथ लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में आप अपने निजी जीवन और काम के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, जिसमें काफी हद तक आप सफल भी रहेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से समय आपके पाक्ष में तो रहेगा, लेकिन आपको खान-पान पर ध्यान देना होगा. मौसमी बीमारियों से भी बच कर रहने की जरूरत है. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

Lucky Colour: Brown

Lucky Day: Sat

सप्ताह का उपाय : निम्बू के चार टुकड़े, चारों दिशाओ में फेक दें.

सावधानी : आपके कार्यो के प्रति निष्ठा एवं ईमानदारी रखें.

सिंह राशि: सिंह यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. आप अपने काम को एंजॉय करेंगे जिससे, प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को सुखद नतीजे मिलेंगे. विवाहितों का गृहस्थ जीवन भी पहले के मुकाबले इस सप्ताह काफी आनंदपूर्ण रहेगा. आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और काम के बीच तालमेल बनाकर चलेंगे. आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसका कई जगहों पर आपको लाभ होगा. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह की शुरुआत बढ़िया रहेगी. किसी खास सम्मानीय या प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाक़ात होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.

Lucky Colour: Beige

Lucky Day: Tue

सप्ताह का उपाय : सरसों तेल का दीया घर की छत पर जलाएं

सावधानी : किसी को झूठा आश्वासन न दें.

कन्या राशि: सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी होगी. विवाहितों का गृहस्थ जीवन अभी थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन आप और आपके जीवनसाथी की आपसी समझदारी के कारण रिश्ता बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और अपने प्रिय को समझने की कोशिश करेंगे. आपको अभी कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है. सुदूर क्षेत्रों से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो यह समय आपके लिए अच्छा है. किसी गंभीर बीमारी की संभावना नहीं दिखती. यात्रा करने के लिए यह सप्ताह अच्छा है.

Lucky Colour : Orange

Lucky Day : Wed

सप्ताह का उपाय : शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं.

सावधानी : दुसरों के व्यक्तिगत मामलों से दूर रहें.

तुला राशि: यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन काफी रोमांटिक रहेगा. रिश्ते में काफी आकर्षण महसूस होगा. आपको एक-दूसरे से काफी प्रेम है और अभी आप इस बात को एक-दूसरे के समक्ष स्वीकार भी करेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. अपने प्रेम में आप सच्चे होंगे और इससे आपका प्रेम मजबूत होगा. आप अपने प्रिय को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे. यात्रा करने के लिए सप्ताह की शुरुआत को छोड़कर शेष दिन उत्तम हैं. सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें.

Lucky Colour: Pink

Lucky Day: Tue

सप्ताह का उपाय : एक मुट्ठी चावल दक्षिणा सहित जरूरतमंद व्यक्ति को दें.

सावधानी : किसी को बिना मांगे सलाह न दें.

वृश्चिक राशि: यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. फैमिली लाइफ के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों की लव लाइफ इस सप्ताह खुशहाल रहेगी और वे अपने प्रिय के साथ जीने मरने की कसमें खाएंगे. विवाहितों का गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. अभी आपके रिश्ते में समझदारी का भाव होगा. यही नहीं अभी आपका जीवनसाथी आपकी समस्याओं और खुशियों को जानकर उसके अनुरूप व्यवहार करेगा. उसका यह व्यवहार आपको पसंद आएगा. स्वास्थ्य संबंधी कोई खास परेशानी नहीं होगी. यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम दो दिन बेहतर रहेंगे.

Lucky Colour: Yellow

Lucky Day: Sat

सप्ताह का उपाय : परिवार के सभी सदस्य धर्मस्थान पर माथा टेके.

सावधानी : नए मित्रों से सतर्क रहे, धोखे का योग है.

धनु राशि: यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों के दांपत्यजीवन में तनाव की गहरी रेखाएं देखने को मिल सकती हैं. इनसे बचने के लिए आपको शांत रहना होगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस की कोई कमी नहीं होगी. अभी मानसिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं. यात्रा के लिए सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा है. नए लोगो के साथ मुलाक़ात एवं सम्पर्क बनेगे. नया रिश्ता शुरू करने और आर्थिक योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है.

Lucky Colour: Saffron

Lucky Day: Thu

सप्ताह का उपाय : सात अनाज धर्मस्थान पर चढ़ाएं.

सावधानी : दुसरों से कोई उम्मीद न रखें, अपना काम स्वयं करें.

मकर राशि: यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे नतीजे लेकर आने वाला है. आप अपनी लव लाइफ में काफी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि आपका प्रिय आपसे दिल से कनेक्ट होगा. आप दोनों ही अपने-अपने दिल में अपने रिश्ते की गर्माहट महसूस करेंगे, जिससे आपकी लव लाइफ खुशनुमा हो जाएगी. हालांकि, अपने रिश्ते में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल न देने दें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है. विवाहितों का गृहस्थ जीवन काफी खुशनुमा रहेगा. आपके जीवनसाथी को कोई बेहतर अचीवमेंट मिलेगा जिससे काफी खुशी होगी. इससे आपको भी कोई लाभ मिल सकता है. अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह का शुरुआती दिन अच्छा रहेगा.

Lucky Colour : Red

Lucky Day : Tue

सप्ताह का उपाय : एक चुटकी चावल सिंदूर लगाकर पास रखें.

सावधानी : अपने करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें.

कुंभ राशि: यह सप्ताह आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा. अभी पड़ोसियों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा. यदि आप अभी सिंगल हैं, तो अपने पड़ोस में आपको कोई पसंद आ सकता है. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अभी आपको अपने दिल की बात कहने में आसानी होगी. विवाहितों का गृहस्थ जीवन भी खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी की सेहत बिगड़ सकती है. आप अपने मन की करना चाहेंगे और इसमें सफल भी होंगे. अभी आप दोस्तों के साथ भी वक्त बिताएंगे. सप्ताह की शुरुआत में ही कहीं घूमने भी जा सकते हैं. हालांकि, इस दौरान सावधानी बरतें. आपकी सेहत में सुधार होगा.

Lucky Colour: Blue

Lucky Day: Mon

सप्ताह का उपाय : मूंगी साबूत भिगोकर पक्षियों को डालें.

सावधानी : मन को शुद्ध रखें,बुरे ख्यालों का त्याग करें.

मीन राशि: यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में परिवार में किसी समारोह का आयोजन हो सकता है. हालांकि इसमें किसी खास व्यक्ति की वजह से रंग में भंग भी पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें. इनकम में बढ़ोतरी होगी. खर्चों में कमी आएगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी. परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा. विवाहितों को अपने गृहस्थ जीवन में खुशी मिलेगी, लेकिन क्रोध के कारण आप अपने जीवनसाथी को कुछ उल्टा-सीधा भी बोल सकते हैं. इससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने प्रिय को अपने परिवार वालों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी कोई खास परेशानी नहीं होगी.

Lucky Colour: Green

Lucky Day: Fri

सप्ताह का उपाय : ₹5 का सिक्का धर्मस्थान पर रखें.

सावधानी : अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें.

