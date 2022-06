इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में कुछ छात्रों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. एक छात्र पंकज का कमरे से मोबाइल चोरी हो गया था, इसी शक के चलते पंकज और अन्य छात्रों ने मिलकर मोहित सिसोदिया को पीट दिया. पीड़ित की शिकायत पर भंवरकुआं थाना पुलिस ने पंकज जाट, पीयूष जाट सहित तीन अन्य साथियों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

छात्र के शरीर पर आए घाव: घटना इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र के चितावद पेट्रोल पंप के पास की है, पिछले दिनों पंकज का मोबाइल अचानक से गायब हो गया था. पंकज को शंका थी कि मोहित ने उसका मोबाइल चुराया है. इसी बात को लेकर पंकज ने मोहित को अपने रूम पर बुलाया. मोहित कमरे पर गया तो पंकज के अन्य साथी वहां पहले से ही मौजूद थे. सभी ने मिलकर पहले तो मोहित के हाथ पैर बांधे फिर उसकी जमकर पिटाई की. आरोपियों ने युवक को गैस नली और बेल्ट से भी पीटा, जिसके कारण मोहित के शरीर पर कई जगह पर घाव हो गए. काफी मशक्कत के बाद जैसे-तैसे मोहित पंकज के चुंगल से छूटा और सीधे थाने पहुंचा.

आर्मी की तैयारी कर रहा है एक आरोपी: बता दें कि आरोपियों में पीयूष आर्मी की तैयारी कर रहा है और वह मूल रूप से हरदा नेमावर का रहने वाला है. वहीं अन्य छात्र भी आसपास के क्षेत्रों के ही रहने वाले हैं जो इंदौर में रहकर पढ़ाई और विभिन्न तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा.

