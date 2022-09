इंदौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए शनिवार का दिन काफी भावुक रहा. पूर्व कप्तान एवं महिला क्रिकेट टीम की सचिन तेंदुलकर कही जाने वाली मिताली राज के बाद एक अन्य वरिष्ठ खिलाड़ी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद एक बड़ा रिक्त स्थान महिला टीम में बन गया है. जहां मिताली बल्लेबाजी की रीढ़ थीं वहीं झूलन आक्रमण की जान. लंबे कद की झूलन ने शनिवार को क्रिकेट के मक्का कहने जाने वाले लार्ड्स मैदान में संन्यास की घोषणा करके अपने रिटायरमेंट को और भी यादगार बना दिया. महिला टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर इस मैच में 16 रनों की जीत के साथ झूलन की विदायी को शानदार और यादगार बना दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज भी अपने नाम कर ली.

झूलन की जगह कौन लेगा बड़ा सवालः भारतीय टीम की पूर्व बायें हत्था तेज गेंदबाज एवं झूलन के पदार्पण के समय राष्ट्रीय चयनकर्ता रहीं अर्चना मिश्रा भी झूलन के संन्यास लेने से भावुक हो गईं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अर्चना ने बताया कि मिताली राज के बाद झूलन ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी थीं. उनके संन्यास लेने के बाद जो रिक्त स्थान आयेगा उसे जल्द भर पाना मुश्किल होगा. झूलन एक बोलिंग ऑलराउंडर थीं. वह गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में, अपनी अच्छी कद काठी की वजह से स्लॉगिंग भी कर लेती हैं. घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजी में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. झूलन एक अच्छी खिलाड़ी के साथ साथ अच्छी इंसान भी थीं. जूनियर खिलाड़ियों के प्रति उनका रवैया सहयोगात्मक रहता था. मुझे उम्मीद है कि झूलन आने वाले समय में भारतीय महिला टीम के लिए एक खिलाड़ी बाद अन्य किसी रूप में मदद करती रहेंगी. भारतीय महिला टीम की युवा गेंदबाजों के लिए झूलन बड़ी प्रेरणा हैं. युवाओं को उनकी इच्छाशक्ति से सीखना चाहिए.

Jhulan Goswami Farewell Match: झूलन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

रो पड़ी कप्तान हरमनप्रीत कौरः जब झूलन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर रहीं थीं, तो खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया. इतना ही भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें टॉस के लिए मैदान में भेजकर अपनी तरफ से यह सम्मान दिया. इतना ही नहीं 2009 में झूलन की कप्तानी में अपना डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत कौर के उस समय आंसू निकल आये जब झूलन भारतीय टीम को संबोधित कर रहीं थीं. झूलन और पूरी भारतीय महिला टीम के लिए शनिवार का दिन बहुत भावुक था. झूलन को विरोधी टीमों से भी बहुत सम्मान मिला. इंग्लैंड की हेड कोच लिसा कीथले मैच के पूर्व झूलन को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया था. इसके अलावा पूरी इंग्लैंड टीम ने उन्हें आटोग्राफ वाली टी शर्ट भी भेंट की. इस शर्ट में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सीईओ क्लेयर कार्नर ने भी आटोग्राफ दिए थे. बहरहाल यह झूलन का दुर्भाग्य था कि वह अपने कैरिअर के अंतिम मैच में शून्य पर आउट हो गईं. अपना अंतिम 204 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही झूलन को आखिरी बार इंग्लैंड की युवा बायें हत्था तेज गेंदबाज फ्रीया केंप ने आउट किया. झूलन अभी तक 353 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले चुकी हैं, हालांकि उन्हें इस मैच में अभी गेंदबाजी करनी बाकी है. उनके विकेटों संख्या में इजाफा हो सकता है.