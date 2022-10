इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो कि हथियार के साथ कारतूस बनाने का भी काम करता है. मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था. गिरोह के दोनों सदस्यों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गुजरात में रहने वाले गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है. जो कारतूस बनाने का काम करता था. गिरोह से देशभर में अंडरवर्ल्ड के कई बदमाशों के साथ नेटवर्क की जानकारी मिली है. यह लोग पिछले 3 साल से हथियारों की सप्लाई कर रहे थे. 10 से 15 हजार जिंदा कारतूस और पिस्टल बेचने की जानकारी पुलिस को मिली है. (indore main accused of illegal weapons arrested) (gang connection with underworld in many states)

इंदौर कई राज्यों में अंडरवर्ल्ड से है गिरोह का कनेक्शन

जाने पूरा घटनाक्रमः इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा और जिंदा कारतूस बरामद किए थे. क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया आरोपी सिकलीगर गुरदास सिंह भाटी और बिल्लौर सिंह से 25 अवैध हथियार और 465 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. आरोपियों से पूछताछ में गिरोह के एक अन्य मुख्य सदस्य गुजरात के रहने वाले विनोद शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह गिरोह के लिए जिंदा कारतूस बनाने का काम करता था. (indore gang has connection with underworld) (indore know how crime branch caught main accused)

इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कारवाई: बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, सप्लाई करने वाले आरोपियों को पकड़ा

कई राज्यों में फैला है गिरोह का नेटवर्कः पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. देशभर के कई राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ है. पिछले 3 सालों में अवैध हथियार और 10 से 15 हजार कारतूस बनाकर बेचने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस को गिरोह के और भी नेटवर्क की जानकारी मिली है. जिसको लेकर अन्य राज्य की पुलिस विभाग को अलर्ट किया गया है. वही आरोपी सिकलीगर गुजरात में मुख्य आरोपी को अवैध कारतूस बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराता था. पुलिस ऐसे और भी गिरोह की जानकारी जुटा रही है, जो अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बनाने का काम करते हैं. पुलिस इस मामले में मिली महत्वपूर्ण जानकारियों के सहारे आने वाले दिनों में और भी कई बड़ी कार्रवाई कर सकती है. इसके अलावा इस केस संबंधित जल्द ही कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है. (gang connection with underworld in many states)