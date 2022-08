ग्वालियर। युवक के साथ अननेचुरल सेक्स के मामले में फरार चल रहे लोकायुक्त के कार्यवाहक इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया. उसकी मौजूदगी की सूचना पुलिस को सचिन तेंदुलकर मार्ग पर मिली थी. वह कहीं भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया. युवक के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर ने सबसे पहले सिटी सेंटर के एक होटल में उसके साथ कुकर्म किया था. इसके बाद वह अक्सर युवक को अपने पास बुलाने लगा.

सात माह तक किया शारीरिक शोषण : युवक ने शिकायत में बताया था कि इंस्पेक्टर ने उससे सात माह तक अननेचुरल सेक्स किया. इसके बाद भी जब युवक को नौकरी नहीं मिली और उसे अपना शोषण दिखा तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी. मामला दर्ज होते ही इंस्पेक्टर फरार हो गया. शहर के नाका चंद्रवदनी निवासी 32 वर्षीय युवक ने शिकायत की थी कि जुलाई 2021 में उसकी पहचान ग्वालियर लोकायुक्त में बतौर कार्यवाहक टीआई सुरेंद्र यादव से हुई थी. टीआई ने उसे सिटी सेंटर स्थित होटल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और फिर उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया.

केस दर्ज होते ही हो गया था फरार : सात महीने से नौकरी के नाम पर वह गंदी हरकत कर रहा था. वह उसे कभी होटल तो कभी रूम पर बुलाता था. आरोपी सुरेन्द्र यादव एक साल पहले ही ग्वालियर लोकायुक्त में आया था. इससे पहले वह तिघरा में पदस्थ था. युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के घर बहोड़ापुर में दबिश दी थी. सीएसपी रत्नेश सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव तभी से फरार चल रहा था. आखिरकार पुलिस को उसकी शहर में मौजूदगी की सूचना मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

