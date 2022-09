ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के गरबा के पंडालों में अल्पसंख्यकों के प्रवेश पर पाबंदी के सवाल पर कहा हैं कि, गरबा और पंडालों की सभी तकनीकी व्यवस्था अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही संभालते हैं. अगर उनका प्रवेश रोका गया, तो गरबा ही बंद हो जाएगा. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्री उषा ठाकुर को चुनौती दी हैं. उन्होने कहा, वह भी भोपाल में गरबा करवा रहे हैं और कोई पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा हैं. अगर उषा ठाकुर में दम हो तो रोक कर बताएं.

गरबा पर पीसी शर्मा की उषा ठाकुर को चुनौती

पीसी शर्मा ने उषा ठाकुर को दी चुनौती: सरसंघचालक मोहन भागवत के दिल्ली में एक इमाम से मुलाकात के मुद्दे पर कहा हैं कि, संघ को भी समाज की मुख्यधारा में आना चाहिए. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भागवत के शामिल होने व कांग्रेस के आमंत्रण के सवाल पर कहा कि, भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है. भागवत के साथ सभी को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए.

गरबा पर उषा ठाकुर का बयान: गरबा महोत्सव में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर सख्त रवैया अपनाने वाली संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि जो अल्पसंख्यक अपने धर्म से ऊब गए हैं वो भी गरबा महोत्सव में आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग जो गरबा में आना चाहते हैं, उन्हें परिचय पत्र दिखाकर प्रवेश दिया जाएगा. बता दें कि चार दिन पहले संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा था कि गरबा पंडाल लव जेहाद का माध्यम बनते रहे हैं, लिहाजा अब जरूरी है कि इन पंडालों में आईडेंटिटी कार्ड के जरिए ही नौजवान युवक -युवतियों को एंट्री दी जाए.

गरबा पंडाल लव जेहाद का माध्यम: त्योहारों का मौसम चल रहा है. जल्द ही नवरात्र की तैयारियां भी शुरू होंगी. उसके ठीक पहले संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का गरबा पंडाल को लेकर दिया एक बयान सामने आया था. उन्होंने कहा है कि गरबा पंडाल लव जेहाद का माध्यम बनते रहे हैं, लिहाजा अब जरूरी है कि इन पंडालों में आईडेंटिटी कार्ड के जरिए ही नौजवान युवक युवतियों को एंट्री दी जाए.