छिंदवाड़ा। जिले के चौरई तहसील के हरदुआ गांव में एक बाघ घुस आया. यहां जिले के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल के कुएं में गिर गया. जब आज गुरुवार सुबह शैलेंद्र पटेल कुएं की तरफ से आ रही आवाजों को सुनकर वहां पहुंचे, तो कुएं के अंदर बाघ को देखकर दंग रह गए.

ट्रेंकुलाइज करके बाघ का होगा रेस्क्यू: शैलेंद्र पटेल ने इसकी सूचना तुरंत पेंच टाइगर रिजर्व की टीम को दी. मौके पर टीम पहुंच गई है. ट्रेंकुलाइज करके बाघ को कुएं से बाहर निकाला जाएगा. बता दें कि हरदुआ गांव पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन से सटा हुआ है. माना जा रहा है कि यही से बाघ गांव में आया होगा.

कुएं में गिरा बाघ

कब कब बाघ पर आया संकट: इससे पहले भी एमपी समेत कई राज्यों में बाघ दुर्घटना का शिकार होते रहे हैं. हाल ही में UP के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघ घाघरा नदी में चला गया और नदीं के भंवर में फंस गया था. बाद में बड़ी मुश्किल से बाघ को रेस्क्यू किया गया. टाइगर के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दुश्वारियां आती हैं लेकिन फिर भी उन्हे हर संभव तरीके से पार्क प्रबंधन बचाने की कोशिश करता है. दुधवा टाइगर रिजर्व में इरिगेशन डिपोर्टमेंट और क्षेत्र के रहवासियों की मदद से घाघरा की धार से बाघ को निकाल कर उसकी जान बचाई गई.

एमपी है टाइगर स्टेट: मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट है. इसे यह दर्जा बाघों के संरक्षण और उनकी वंश वृद्धि की वजह से मिला है. मगर एमपी में कई बार इसी तरह बाघ दुर्घटवा का शिकार होकर जान गंवाते रहे हैं. ताजा मामले में भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाघ को कुंए से निकाला जाए. एमपी में 526 बाघ हैं मगर पिछले आधा साल (6 महीने में) 28 टाइगर्स की मौत हुई है.