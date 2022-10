छिंदवाड़ा। बारिश के चलते अभी भी प्रदेश भर की नदियां उफान पर हैं. इन उफनती नदियों और नालों में लोगों के बहने के भी आए दिन मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है. बुधवार देर शाम को उमरानाला चौकी अंतर्गत तेज बारिश के चलते नदी में एक ट्रैक्टर ट्राली सहित चार व्यक्ति बह गये.

नदी में बहे ट्रैक्टर ट्राली समेत चार लोग

बहे लोगों की तलाश जारी: प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली में ईट भरी हुई थी, जो ट्रैक्टर ट्राली और मौजूद लोगों के साथ बह गई. घटना की जानकारी पर मोहखेड थाना प्रभारी गोपाल घासले थाना स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. ट्रैक्टर ट्राली और बहे लोगों की तलाश जारी है. देर रात और अंधेरे के कारण रेस्क्यू टीम को सर्चिंग करने में कठिनाइयों का करना पड़ा.

