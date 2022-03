भोपाल। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को मध्यप्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है. प्रदेश सरकार ने फिल्म को 14 मार्च से लेकर 19 सितंबर 2022 तक के लिए टैक्स फ्री किया है. इस दौरान दर्शकाें से एसजीएसटी की राशि वसूल नहीं की जाएगी. मल्टीप्लेक्स व सिनेमा घरों के संचालक इस राशि को खुद वहन करेंगे. इसके बाद उन्हें इस राशि की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी.

फिल्म के जरिये दिखाया कश्मीरी पंडितों का दर्द

वाणिज्यिक की विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को मप्र में छह महीने के लिए टैक्स फ्री किया गया है. मल्टीप्लेक्स व सिनेमा घर टैक्स की राशि घटाने के बाद ही टिकट का बेच सकेंगे. इस संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से जारी होगा. बीजेपी नेता लगातार अपने समर्थकों और कश्मीर विस्थापितों के साथ फिल्म देख रहे हैं. 11 मार्च को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों का (pain of kashmiri pandits) दर्द दिखाया है, जिसकी कहानी दर्शकों के दिल को छू रही है.

