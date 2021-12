ईटीवी भारत डेस्क : वर्ष 2022 में हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है. क्या आने वाले साल में हमारे सपने पूरे होंगे! क्या आने वाले साल में हमारे सपने पूरे होंगे! हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं हाल होंगी या नहीं. आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे आचार्य पी खुराना (Acharya P Khurana) इस मेष राशि (Aries sign) वार्षिक राशिफल 2022 (Varshik Rashifal 2022 Mesh Rashi) लेख/वीडियो में.

इस वीडियो में आचार्य पी खुराना (Acharya P Khurana) आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आने वाला नया साल. इस वार्षिक राशिफल मेष राशि (Aries zodiac) 2022 में आप जानेंगे, कौन करेगा प्यार. कौन करेगा तकरार.कैसा रहेगा स्वास्थ्य. इस वर्ष आपका लकी (Mesh Rashi lucky job, time) समय, व्यवसाय कौन सा है. आपकी राशि के अनुसार वर्ष 2022 के पहले दिन एवं जन्मदिन (Mesh Rashi birthday celebration) पर क्या करें विशेष उपाय (remedies for mesh in 2022) कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो. Varshik Rashifal 2022 Mesh Rashi. 2022 में मेष राशि के लिए उपाय.

वृषभ (Taurus) राशि (ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो) का वार्षिक राशिफल

वार्षिक राशिफल मेष राशि

मेष राशि

राशि स्वामी : मंगल

: मंगल मेष राशि का गुण : मेष राशि के लोग स्वाभाविक, उद्यमी और साहसिक होते हैं.

: मेष राशि के लोग स्वाभाविक, उद्यमी और साहसिक होते हैं. अवगुण : मेष राशि वाले मतलबी, जल्दी क्षमा नही करते. विचारो में बचपना रहता है. अपने अंदर की बुराई को झांके.

: मेष राशि वाले मतलबी, जल्दी क्षमा नही करते. विचारो में बचपना रहता है. अपने अंदर की बुराई को झांके. 2022 में कारोबार /व्यवसाय (CAREER) अनुकूल समय (Favourable time) : फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर आपके लिए अच्छा रहेगा.

: फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर आपके लिए अच्छा रहेगा. इन क्षेत्रों में होगा फायदा (Favourable career / occupation) : दवा, अस्पताल, उपकरण, वर्दी, हथियार, दंत चिकित्सक, क्रॉकरी, संपत्ति, इनसे संबंधित काम में ज्यादा फायदा होगा.

: दवा, अस्पताल, उपकरण, वर्दी, हथियार, दंत चिकित्सक, क्रॉकरी, संपत्ति, इनसे संबंधित काम में ज्यादा फायदा होगा. नहीं करें इनसे संबंधित काम : लोहा, इस्पात (Iron, Steel) के कामो में सतर्क रहें.

मिथुन (Gemini) राशि (का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) का वार्षिक राशिफल

कर्क (Cancer) राशि (ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो) का वार्षिक राशिफल

अचानक धन के योग : मार्च, मई में बन सकते हैं.

मार्च, मई में बन सकते हैं. स्वास्थ्य का हाल : Feb, June, Oct, Nov में सचेत रहें, रक्त विकार, बीपी/पेट, बालों का झड़ना, डायबिटीज ये आपके संवेदनशील क्षेत्र हैं, सतर्क रहें. आंखों में दर्द, जलन, खुजली, मूत्र रोग, बवासीर (urinary diseases, piles) फ्रैक्चर, पीलिया के रोग हो सकते हैं. भरपूर आराम करें, हमारे उपाय से रोग मुक्त होंगे.

Feb, June, Oct, Nov में सचेत रहें, रक्त विकार, बीपी/पेट, बालों का झड़ना, डायबिटीज ये आपके संवेदनशील क्षेत्र हैं, सतर्क रहें. आंखों में दर्द, जलन, खुजली, मूत्र रोग, बवासीर (urinary diseases, piles) फ्रैक्चर, पीलिया के रोग हो सकते हैं. भरपूर आराम करें, हमारे उपाय से रोग मुक्त होंगे. Love Life : कर्क, कन्या राशि वालों से धोखा मिल सकता है. मिथुन राशि के लोगों से प्यार में जल्दबाजी न करे, अपने प्रेमी/प्रेमिका को पूरा समय दे.

कर्क, कन्या राशि वालों से धोखा मिल सकता है. मिथुन राशि के लोगों से प्यार में जल्दबाजी न करे, अपने प्रेमी/प्रेमिका को पूरा समय दे. इस वर्ष कौन देगा साथ : A & M नाम अक्षर वाले व्यक्ति आपका साथ देंगे.

A & M नाम अक्षर वाले व्यक्ति आपका साथ देंगे. जन्मदिन पर करें उपाय : चार नारियल मंदिर में चढ़ाएं.

चार नारियल मंदिर में चढ़ाएं. नववर्ष के पहले दिन करें ये उपाय : अपने पिता/ पिता तुल्य व्यक्ति के लिए उपहार, इस उपाय से धन प्राप्ति के योग बनेंगे.

सिंह (Leo) राशि (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे) का वार्षिक राशिफल

कन्या (Virgo) राशि (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)

क्या करें : संतान के इच्छुक संतान plan करें.

संतान के इच्छुक संतान plan करें. क्या न करें : कानून की उलंघना न करें.

कानून की उलंघना न करें. सावधानी : वाहन का प्रयोग ध्यान से करें.

तुला (Libra) राशि (रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते) का वार्षिक राशिफल

Mesh rashi varshik Rashifal 2022. वार्षिक राशिफल मेष राशि 2022. Aries annual horoscope 2022. वार्षिक राशिफल 2022 मेष राशि. Remedies for aries in 2022. Aries yearly horoscope 2022. मेष राशि के उपाय. Remedies for Aries. Mesh rashi ke upay.