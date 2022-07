भोपाल। आगामी राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है. बैठक मुख्यमंत्री निवास पर होगी इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे. बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के परफॉर्मेंस पर विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी साथ ही निर्वाचित होने वाले महापौर को लेकर भी चर्चा होगी.

18 जुलाई को होनी है राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग: 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग होनी है. इस में मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि अपना वोट डालेंगे. ऐसे में भाजपा ने अपने सभी विधायकों को 15 जुलाई को ही भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. 17 जुलाई को बीजेपी विधायकों की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है बैठक में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान को लेकर सभी विधायकों को बताया जाएगा और इसकी प्रक्रिया भी समझाई जाएगी.

15 जुलाई को भोपाल आयेंगी भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू: उधर, 15 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू भोपाल आएंगी और विधायकों व सांसदों से बैठक में चर्चा करेंगी. इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

MP Local Body Election 2022: CM शिवराज की जनसभा, कमलनाथ पर साधा निशाना,कहा- कांग्रेस का काम केवल भ्रष्टाचार करना है

नगरीय निकाय चुनाव के परफॉर्मेंस पर भी होगी: बताया जा रहा है कि बैठक में विधायकों से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी. 17 जुलाई को 11 नगर निगम सहित 313 नगरीय निकाय के रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे. निकाय के रिजल्ट को लेकर भी विधायकों से चर्चा की जाएगी. साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सतना, सिंगरौली में निर्वाचित होने वाले महापौर को लेकर भी विधायक दल की बैठक में चर्चा हो सकती है. बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर परिणाम बीजेपी के मुताबिक आने की उम्मीद नहीं है साथ ही प्रचार के दौरान भी कई तरह की कमियां देखने में आई हैं इसको लेकर विधायकों से चर्चा की जाएगी. (Presidential Election voting talk with BJP MLAs)(Local Bodies election BJP Performance )(Meeting of the BJP Legislature Party on July 17 )