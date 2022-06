बैतूल। जिले की शाहपुर थाना पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल की है. (smuggling of cattle in MP) ट्रक में मुंह व पांव बांध कर 45 गोवंश भरे थे. (45 cows were ruthlessly stuffed in truck) गोवंश की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ट्रक जब्त कर गोवंश को गोशाला भेजा गया है. पुलिस ने बताया कि थाना शाहपुर में मुखबिर सूचना मिली थी इसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है.

इटारसी तरफ से ट्रक में गोवंश भरकर महाराष्ट्र कत्लखाने ले जा रहे इस ट्रक की जानकारी मुखबिर ने दी थी. मुखबिर की सूचना पर मेन रोड पर पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान ट्रक इटारसी तरफ से आता दिखा. जिसे रोकने का प्रयास करने पर नहीं रुका. पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को निशाना डैम के आगे रोका गया. चेक किया तो ट्रक में गोवंश भरे थे. सभी गोवंशों को सुरक्षित गोशाला पहुंचा दिया गया है. आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है. - पुलिस

बेरहमी से भरे थे गोवंश: ट्रक में को चेक करने पर उसमें 45 नग गोवंश बड़ी ही बेरहमी से ठूंस-ठूंस कर पैर, मुंह बांधकर भरे थे. ट्रक रोकने पर आरोपी ट्रक रोक कर खेत में भागने लगे. जिनका पुलिस की टीम ने दौड़कर पीछा कर गिरफ्तार कर ली है. आरोपियों से नाम पता पूछने पर ट्रक चालक ने अपना नाम शाहरुख खान निवासी चंदन नगर इंदौर व अन्य ने अपना नाम आबिद खान निवासी इंदौर, अब्दुल समद निवासी सारंगपुर राजगढ़ बताया है.