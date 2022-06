भोपाल। पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. राजधानी भोपाल में ही अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है. रविवार को छतरपुर जिले के नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म शहरों में दूसरे नंबर पर रहा. प्रदेश के 21 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा. जबकि, ग्वालियर सतना, खजुराहो सहित कई इलाकों में लू चली. मौसम विभाग (MP Weather Department) का कहना है कि एमपी में अभी कुछ दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. (MP Weather Update)

6 जून के लिए मौसम विभाग का अनुमान

गर्मी से तप रहा नौगांव: मध्य प्रदेश का नौगांव गर्मी से तप रहा है. रविवार को यहां का पार 47 डिग्री को छू गया. वहीं, राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.3 रिकॉर्ड किया गया. इंदौर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री, न्यूनतम तापमान 26, डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री और ग्वालियर का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

एमपी में अभी बनी रहेगी गर्मी

चार बड़े शहरों का तापमान: सोमवार को 12:30 बजे राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर का 38, ग्वालियर का 42 और जबलपुर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग का कहना है कि मौसम प्रणालियों के कमजोर होने के कारण वातावरण में नमी नहीं आ रही है, इसलिए प्रदेश में गर्मी पड़ रही है. इंदौर के मौसम को लेकर वैज्ञानिकों ने बताया कि शहर में 11 जून से बादल छाने के आसार हैं. पूरे शहर में तो नहीं, लेकिन कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज: मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार अभी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है. इस चक्रवात से नागालैंड तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है और अरब सागर में मानसून के शिथिल पड़ने से नमी नहीं मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है. अगले चार दिन तक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में पारा और ऊपर जाएगा.

MP Weather Update: देश के सबसे गर्म शहरों में एमपी का नौगांव, पारा 46.5 डिग्री पर पहुंचा, जानें कब आएगा मानसून?

14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट: मौसम विभाग के एक पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून के मध्य प्रदेश में देरी से पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं. इंदौर में 18 से 20 जून तक मानसून पहुंच सकता है. हालांकि, 9 जून के बाद शहर में आंधी और तेज हवाओं का असर दिखाई देगा. खंडवा में भी 9 जून तक उत्तरी और पश्चिमी हवा का असर दिखेगा. 6 से 7 जून को महाराष्ट्र के आसपास एक सिस्टम सक्रिय हो सकता है. वहीं 15 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक हो सकती है. ग्वालियर में 12 जून के बाद मानसून पूर्व की बारिश की शुरुआत होगी और 17 जून से वर्षा में तेज गति आएगी. इस बार मानसून 22 से 24 जून के बीच पहुंचने की संभावना है. (MP Weather Report) (Nowgong mercury reached 47 degrees) (Naugaon second hottest city in country) (Heat alert in MP)