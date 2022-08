भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की थी कि नए शैक्षणिक सत्र से, भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों को बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाया जाएगा. वर्तमान में, चिकित्सा शिक्षा केवल अंग्रेजी में प्रदान की जाती है. इसके अलावा CM चौहान ने यह भी घोषणा की कि जुलाई 2022 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत छह कॉलेजों में बीटेक डिग्री और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में पढ़ाए जाएंगे. सरकार के इस फैसले पर चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें कहां हैं. MP Starts MBBS Course in Hindi, Medical Experts Objection

MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य MP: राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ाने की पहल की है. देश में पहली बार एमबीबीएस कोर्स हिंदी में किया जा रहा है. कोई अन्य राज्य मातृभाषा में चिकित्सा की शिक्षा नहीं दे रहा है. सारंग ने कहा कि विशेष रूप से शरीर विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और जैव रसायन में पाठ्यपुस्तकें छात्रों के लिए हिंदी में तैयार की जा रही हैं और उन्हें जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, चिकित्सा बिरादरी के विशेषज्ञ हिंदी में एमबीबीएस के कदम को लेकर संशय में हैं. Vishwas Sarang Support Hindi MBBS Course

सरकार ने निर्णय लेने से पहले तैयारी नहीं की: इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई विश्व विद्यालय (DAVV) की पूर्व कुलपति और एक वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. भरत छपरवाल ने कहा, मैं हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन क्या छात्रों के लिए उपलब्ध क्षेत्र में गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें हैं?. उन्होंने कहा कि लैंसेट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल' और न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल जैसी गुणवत्तापूर्ण मेडिकल पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों को पाठ्यपुस्तकों में जगह बनाने में कम से कम तीन से चार साल लगते हैं. छपरवाल ने कहा कि एक चिकित्सा पेशेवर के रूप में उन्हें लगता है कि निर्णय की घोषणा करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है. किस भाषा में दवा और सर्जरी सिखाई जानी चाहिए, यह तय करने के बजाय इस मुद्दे को पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए.

आदिवासियों को नहीं होगा कोई लाभ: जब ​​डॉ. भरत छपरवाल से सवाल किया गया कि जापान, रूस, चीन और फ्रांस जैसे कई देशों में मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा दी जा रही है, इस पर छपरवाल ने कहा कि इन राष्ट्रों में उनकी मूल भाषा में पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हैं. सरकार ने राज्य में एक हिंदी विश्वविद्यालय बनाया है और इसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का काम सौंपा है, लेकिन इससे विद्यार्थियों, विशेषकर आदिवासियों को कोई लाभ नहीं होगा. यदि सरकार वास्तव में आदिवासियों के जीवन को बदलना चाहती है, तो उन्हें शुरुआत से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए.

एमपी में आगामी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, मेडिकल कॉलेजों ने शुरू की तैयारियां

एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ाना आसान नहीं: भोपाल के एक वरिष्ठ चिकित्सक, पुष्पेंद्र शर्मा जिन्होंने यूक्रेन में ओडेसा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस और एमएस सर्जरी के समकक्ष कोर्स किया है, उन्होंने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता होगी. एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है. इस कदम के लिए बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता है, क्योंकि चिकित्सा शब्दावली का पहले हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता है. यह एक कठिन कार्य है. जब उनसे पूछा गया कि कुछ अन्य देश अपनी मूल भाषा में चिकित्सा शिक्षा कैसे प्रदान कर रहे हैं, इस पर शर्मा ने कहा कि वे सदियों से ऐसा कर रहे हैं और छात्रों के लिए एक समृद्ध पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की है.

एम्स ने निर्णय को बताया दुर्भाग्यपूर्ण: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता और पेशे से डॉक्टर, डॉ हितेश बाजपेयी ने इस कदम का समर्थन किया. उन्होंने कहा हम छात्रों को मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. किसी भी भाषा के कारण कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए. मंत्री सारंग ने कहा कि पहले वर्ष में पढ़ाए जाने वाले तीन विषयों की पाठ्यपुस्तकें विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा तैयार की जा रही हैं. किताबें इस तरह तैयार की जा रही हैं जिसमें रीढ़, हृदय, गुर्दे, यकृत या शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग और संबंधित शब्द हिंदी में लिखे गए हैं. BJP Support Hindi MBBS Course

