भोपाल। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के तीनों चरणों के चुनाव के नतीजे आज गुरुवार एवं शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे. अभी की स्थिति में जिला पंचायत बोर्ड में इंदौर-ग्वालियर समेत 25 जिलों में बीजेपी आगे चल रही है. जबकि कांग्रेस को भोपाल-जबलपुर समेत 11 जिलों में बढ़त हासिल है. वहीं, 14 जिलों में बीजेपी-कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिला पंचायत की सीटों पर ज्यादा अंतर नहीं है.

कई जिलों में बड़े उलटफेर की संभावना: मध्य प्रदेश में 3 चरणों में संपन्न हुए चुनाव के लिए टैबुलाइजेशन (सारणीकरण) और नतीजों का ऐलान आज होगा. प्रदेश की कुल 313 जनपद और 23 हजार 12 ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के नाम घोषित किए जाएंगे. वहीं, 52 जिला पंचायतों में सदस्यों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी. कई जिलों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर बताई जा रही है. हालांकि अभी के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है. दूसरे नंबर पर कांग्रेस है. कई जिलों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है.

इन जिलों में भाजपा-कांग्रेस आगे: ग्वालियर इंदौर सहित मध्यप्रदेश के करीब 25 जिलों में भाजपा आगे चल रही है. इन जिलों में अलीराजपुर, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, कटनी, खंडवा, गुना, ग्वालियर, डिंडौरी, दतिया, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, रतलाम, रायसेन, विदिशा, शाजापुर, श्योपुर, हरदा, नर्मदापुरम और सागर शामिल है. वहीं कांग्रेस भोपाल, जबलपुर सहित उमरिया, अनूपपुर, झाबुआ, देवास, बालाघाट, सिवनी, राजगढ़, सिंगरौली और छिंदवाड़ा में बढ़त बनाए हुए है.

तीन चरणों में हुआ था मतदान: मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव 3 चरणों में हुए हैं. पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा व अंतिम चरण में 8 जुलाई को वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 8702, दूसरे चरण में 7661 और तीसरे चरण में 6649 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे. वहीं, कुल 313 जनपद और सभी जिला पंचायतों के लिए भी चुनाव हुए. आज इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी.

