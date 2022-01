भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर घातक होती जा रही है. बीते 24 घंटे में राज्य के 49 जिलों में 6,970 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं. प्रदेश के 51 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 34, 973 पर पहुंच गई है. छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में 6 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से परीक्षा टाल दी गइ है. जिले में 59 नए संक्रमित मिले हैं. वहीं उज्जैन को लेकर केंद्र सरकार ने सतर्क किया है, यहां रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है. उज्जैन में हर 100 में से 40 केस पॉजिटिव मिल रहे हैं.

इंदौर में कोरोना के सबसे अधिक मामले 1,890

बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं उसके मुताबिक इंदौर में 1,890, भोपाल में 1,398 मरीज मिले. जबलपुर में 593 केस सामने आये, वहीं सागर में 338 संक्रमित मिले हैं. 24 घंटे में मिले नए मरीजों में 4,517 फुली वैक्सीनेटेड हैं और 2,106 मरीज ठीक हो गये हैं. ग्वालियर में 600 पॉजिटिव केस मिले. यहां के रानी महल में कोरोना विस्फोट हुआ है. 22 कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद 14 और नए संक्रमित मिले हैं.

इंदौर में संक्रमण दर 17.05%

इंदौर में संक्रमण की दर 17.05% हो गई है. एक्टिव मरीजों की संख्या 10,313 हो गई है, जबकि 517 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया. शहर के अस्पतालों में इलाज करवा रहे 27 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. एक्टिव मरीजों की तुलना में 1.2% को ही भर्ती रखने की जरूरत पड़ रही है.

मुरैना में मिले 85 संक्रमित मरीज

मुरैना जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार देर रात जीआरएमसी से आई 982 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में 85 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो तीसरी लहर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. राहत की बात यह है, कि रविवार को 30 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गये, जो गत 7 दिन पहले संक्रमित आए थे.

उज्जैन में रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन !

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने के 20 दिनों में ही रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है. इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी की मौजूदा साप्ताहिक रिपोर्ट में हुई है, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन उज्जैन में शुरू हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, उज्जैन में हर 100 टेस्ट सैंपल में से 40 केस पॉजिटिव मिल रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि एमपी में मध्यप्रदेश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है, लेकिन यह रीजन के दायरे में रह सकता है. सरल शब्दों में कहे तो किसी इलाके में कई परिवार या 100 में 40 सैंपल पॉजिटिव आए, तो मान लीजिए कि रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है. अगर रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो पूरे इलाके को आइसोलेट कर रैंडम सैंपल टेस्ट करना होगा.

