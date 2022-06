भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है. प्रदेश में लगातार तेजी से केस बढ़ रहे हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (BJP President VD Sharma) कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 'कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मेरी तबीयत ठीक है और मैं घर पर ही क्वारंटाइन हूं'. उन्होंने लोगों ने अनुरोध किया कि उनके संपर्क में आने वाले लोग अपना टेस्ट जरूर कराएं.

जुलाई 2020 में पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट: प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं. इससे पहले जुलाई 2020 में भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इस बार उनके कोरोना संक्रमित होने का कारण नगरीय चुनाव प्रचार की व्यस्तता बताया जा रहा है. बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69 केस आये हैं. भोपाल और इंदौर में कोरोना तेजी से फैल रहा है. पॉजिटिविटी रेट 1.36 पर पहुंच गया है.

