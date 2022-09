भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होने रोजगार को लेकर सरकार के लचर रवैये को अस्वीकार योग्य बताते हुए लिखा कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के तत्वावधान में प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं, जो शासकीय सेवाओं हेतु वर्षो से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, के द्वारा 21 सितंबर, 2022 से इन्दौर में मध्यप्रदेश भर्ती सत्याग्रह किया जा रहा है. दिन-प्रतिदन इस आंदोलन का स्वरूप बढ़ता जा रहा है. (Kamalnath Latter to CM)

पूर्व मुखमंत्री कमलनाथ का शिवराज को पत्र

उन्होने लिखा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 27 सितंबर, 2022 से सत्याग्रही बेरोजगार युवाओं द्वारा क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया गया है. प्रतिदिन युवा अनशन कर रहे हैं. हाल ही में इन्दौर में हजारों बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर उतरकर इस विषय पर अपना मुखर विरोध दर्ज कराया था, परन्तु आश्चर्य एवं चिंता का विषय है कि बेरोजगार युवाओं की उचित एवं न्यायसंगत मांगों पर सरकार ने उनसे कोई संवाद नही किया और न ही कोई सरकारी प्रतिनिधि अब इस दिशा में पहल कर रहा है. (mppeb recruitment)

पूर्व मुखमंत्री कमलनाथ का शिवराज को पत्र

पिछली भर्तियों का उठाया मुद्दा: पूर्व मुखमंत्री ने लिखा कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा विगत 3 वर्षो से मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं पी.ई.बी. (व्यापम) के माध्यम से भर्ती की प्रतिक्षा कर रहे है. सरकार की निरंतर उपेक्षा के कारण युवाओं द्वारा साझा सत्याग्रह एवं आंदोलन का मार्ग अपना लिया है. प्रदेश के इन बेरोजगार युवाओं की मांग है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा भर्ती परीक्षा वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 की भर्ती प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण किया जाए. (mp peb)

Indore students Bharti satyagraha:शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों का सत्याग्रह शुरू, भोपाल कूच की तैयारी

शिक्षक वर्ग-1, 2 एवं 3 के पदों में वृद्धि एवं भर्ती की जाए, प्रत्येक भर्ती की प्रक्रिया को अधिकतम 10 माह में पूर्ण किया जाए. इन्दौर से प्रारंभ हुआ युवाओं का सत्याग्रह अब प्रदेश के ग्रामों, कस्बों और शहरों के लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज बन रहा है. पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षाओं एवं रोजगार के लिये अपनी आवाज को बुलंद कर सरकार की नीति का मुखर विरोध करते हुये आंदोलनरत है. (National Educated Youth Union protested)

युवाओं से संवाद करें सीएम: पूर्व मुखमंत्री कमलनाथ ने सीएम से अनुरोध करते हुए लिखा कि सरकार इन बेरोजगार युवाओं की अनदेखी कर रही है. प्रदेश सरकार की लाखों बेरोजगार युवाओं की मांगों के प्रति यह असंवेदनशीलता एवं संवादहीनता अत्यंत चिंता का विषय है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सत्याग्रही युवाओं से संवाद कायम करते हुए प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़े. इन गंभीर विषयों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के हित में शीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करें. (latter to shivraj singh) (kamalnath write latter to shivraj) (neyup protested in mp) (shivraj singh vyapam) (mp vyapam)