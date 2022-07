भोपाल। मध्यप्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले नगरीय निकाय चुनावों (MP Urban Body Elections) में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार से सुधरा हुआ नजर आया है. जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में कांग्रेस के महापौर बने हैं. पार्टी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है. कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ''वर्ष 1999 की तो हमारे पास नगर निगम की मात्र 2 सीट थी. साल 2004 में भी 2 सीटें थी, 2009 में 3 और 2014-15 में हम शून्य पर थे. लेकिन इस बार लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है''.

कमलनाथ ने जीत पर जनता को दिया धन्यवाद

कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना: कमलनाथ ने कहा कि ''पिछली बार हमारे कितने पार्षद थे और इस बार हमारे कितने पार्षद जीते हैं, इसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे. इससे सच्चाई का पता चल जाएगा. हमने 11 सीटों में से 3 सीट जीती हैं. उज्जैन में अभी तक विवाद चल रहा है. सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जीती है, भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं''. उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ''आज भाजपा किस बात का जश्न मना रही है? जब उसकी इतनी करारी हार हुई तो फिर किस बात का जश्न. हमने भाजपा से 3 सीटें छीनी हैं. बुरहानपुर में हम 300-400 के करीब वोटों से हारे हैं''.

जनता ने भाजपा के पैसे, पुलिस-प्रशासन को नकारा: पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा ''इस चुनाव में हमारा मुकाबला सिर्फ भाजपा से ही नहीं था बल्कि भाजपा के पैसे, पुलिस व प्रशासन से भी था. मैं तो प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा के पैसे, पुलिस-प्रशासन को नकार दिया. भाजपा ने खुलेआम पैसे, पुलिस-प्रशासन का नंगा नाच इन चुनावों में कराया. 15 माह बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनता ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में हमारा समर्थन किया है, वैसा ही समर्थन हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा''.

जनमत को खरीदना चाहती है भाजपा: पूर्व सीएम ने भाजपा पर झूठे आंकड़े परोसने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा ''भाजपा जनमत को खरीदना चाहती है. खरीद-फरोख्त से कुछ नहीं होने वाला. वो दबाव-प्रभाव की राजनीति कर रही हैं. मतदाताओं ने इन चुनावों में अपनी मंशा बता दी है. उनकी अंतरात्मा की आवाज उन्होंने बता दी है. कितने उदाहरण सामने है डराने-दबाने और खरीदने के. लेकिन विधानसभा चुनावों में सारी सच्चाई सामने आ जायेगी. मुझे इन परिणामों से बड़ी खुशी है, मैं तो प्रदेश के मतदाताओं का आभार मानता हूं और कांग्रेस जनों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भाजपा से ही नहीं अपितु भाजपा के पैसे, पुलिस-प्रशासन से भी मुकाबला किया''.

MP: AIMIM ने रचा इतिहास, निकाय चुनाव में खुला ओवैसी का खाता

औवेसी के कारण हारे बुरहानपुर सीट: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ''आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती है सिंगरौली की. लेकिन उनके पार्षद सिर्फ 3 ही जीते हैं. बुरहानपुर में हम ओवैसी की पार्टी के कारण हारे हैं. ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर काम करती है, यह सच्चाई सबके सामने है. इन चुनावों में इस बात का भी खुलासा हो गया कि ओवैसी की पार्टी आज किसके साथ खड़ी है और कहां खड़ी है''? कमलनाथ ने कहा कि ''ग्वालियर क्षेत्र में हमारे पार्षद बड़ी संख्या में जीते हैं और हमारी महापौर प्रत्याशी भी अच्छे मतों से जीती हैं. हम 50 साल बाद यहां से जीते हैं, यह भी एक इतिहास बना है. छिंदवाड़ा में जनपद हम जीते है. जिला पंचायत, नगर निगम हम जीते हैं, पार्षद हमारे ज्यादा विजयी हुए हैं. मैं वहां प्रचार के लिये मात्र डेढ़ दिन गया और मेरी अनुपस्थिति के बावजूद छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया है''.

इंदौर, भोपाल में हार का अध्ययन करेंगे: पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ''पूरे परिणाम आने दीजिये, फिर तुलनात्मक अध्ययन करियेगा कि पहले कितने वार्ड भाजपा के पास थे और कांग्रेस के पास कितने थे और अब कितने है. इंदौर, भोपाल में हार का हम अध्ययन करेंगे. हमने बेहतर प्रत्याशी देने का पूरा प्रयास किया था. परिणाम पूरे आने पर स्पष्ट होगा कि हमारे यहां पार्षद बढ़ रहे हैं. सत्ताधारी दल को हमेशा फायदा मिलता है. अभी आप देखिए उज्जैन में भाजपा क्या कर रही है. हर चुनाव का अपना महत्व होता है''.

