भोपाल। मध्यप्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण के मामलों में कमी नहीं आ रही. जिहादी लगातार कानून को चुनौती दे रहे हैं. लव जिहाद से जुड़ा एक ऐसा ही मामला भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां एक महिला डॉक्टर लव जिहाद की शिकार हुई है. निहाल खान महिला से हिंदू बताकर मिला और भरोसा जीतने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे, साथ ही महिला डॉक्टर का शारीरिक शोषण करने लगा. जब युवती को सच्चाई का पता चली तो महिला के होश उड़ गए. युवती ने तुरंत थाने पहुंचकर निहाल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. (Bhopal love jihad case)

निहाल खान गिरफ्तार

हिंदू बताकर मिला था निहाल: महिला डॉक्टर ने 2018 में प्रेम विवाह किया था. हालांकि, कुछ महीने के बाद ही वह पति से अलग रहने लगी. पति को छोड़ने के बाद पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट महिला की मुलाकात एक अस्पताल में निहाल खान नाम के लड़के से हुई. निहाल खान उससे हिंदू बताकर मिला, दोनों की दोस्ती हो गई. इसके बाद आरोपी ने युवती की मजबूरी का फायदा उठाया और अपना धर्म छुपाकर प्यार के जाल में फंसा लिया (Hiding religion and trapped in love). इसके बाद वह युवती का रेप करने लगा.(religion conversion in mp)

निहाल खान पर एफआईआर दर्ज

आरोपी गिरफ्तार: पीड़ित महिला डॉक्टर ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि, आरोपी कई बार उसके साथ मारपीट भी कर चुका है. साथ ही अस्पताल खोलने के नाम पर उससे लाखों रुपये हड़प लिए. पीड़िता के मुताबिक निहाल खान की असलियत के बारे में पता चला तो उसने उसके साथ मारपीट की और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा. जब उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. मामले को लेकर पुलिस ने रेप, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया. (bhopal police arrested Nihal Khan)