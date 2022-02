भोपाल। मध्यप्रदेश के मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी (BJP MLA Narayan Tripathi) इन दिनों चर्चाओं में हैं, इसकी वजह है उनका सीएम शिवराज को लिखा पत्र. नारायण त्रिपाठी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की तारीफ की है और सीएम से मांग की है भोपाल में पूर्व सीएम की प्रतिमा का अनावरण किया जाए. उन्होंने कहा कि मूर्ति का अनावरण नहीं होना विंध्य का अपमान और उपेक्षा है. ये विंध्य के नेताओं के मान सम्मान के खिलाफ सोच है. वहीं कांग्रेस भी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में आ गई है.

बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र

मैंने कोई बगावत नहीं की: त्रिपाठी

पत्र वायरल होने के बाद विधायक ने कहा कि मैंने कोई बगावत नहीं की है. मैंने तो निवेदन किया है कि विंध्य के मान-सम्मान का ध्यान रखते हुए अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो. उन्होंने आगे कहा कि भले ही अर्जुन सिंह प्रधानमंत्री न रहे हों, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के बाद उनका नाम आता. उन्होंने विंध्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा गया है. पत्र वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है.

कांग्रेस ने किया समर्थन, भाजपा ने कहा कमलनाथ के पास जाएं त्रिपाठी

मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस ने नारायण त्रिपाठी का समर्थन किया है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा कहा कि नारायण त्रिपाठी सच की आवाज उठाते हैं, झूठों की पार्टी में रहकर वह सच बोल रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं. वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने नारायण त्रिपाठी पर तंज कसते हुए कहा है कि बेहतर हो अर्जुन सिंह की मूर्ति लगवाने के लिए नारायण त्रिपाठी कमलनाथ के पास जाएं और उनसे पूछें कि डेढ़ साल उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं किया.

मूर्ति के अनावरण पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने

