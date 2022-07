भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की महापौर बीजेपी की मालती राय बन गई हैं. उन्होंने कांग्रेस की विभा पटेल को हराकर जीत अपने नाम की. इस दौरान ईटीवी भारत से बात करते हुए मालती राय ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई. मालती राय का कहना था कि ''शहर का विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है. इसको लेकर वह काम करेंगी''. साथ ही महापौर परिषद का स्वरूप कैसा होगा इसको लेकर मालती राय का कहना है कि ''लगभग 50% महिलाएं उनके परिषद में रहेंगी''.

भोपाल के विकास के लिए काम करेंगी मालती राय

जीत में विश्वास सारंग की खास भूमिका: नगर निगम भोपाल की महापौर मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को 98 हजार 47 मतों से हराकर जीत हासिल की है. उन्हें 4 लाख 61 हजार 335 मत मिले. जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल को 3 लाख 62 हजार 488 मत मिले. मालती राय की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की रही है. मालती राय को विश्वास सारंग का ही समर्थक माना जाता है.

