भोपाल। मध्यप्रदेश में हर घर तिरंगा लगाने की तैयारी सरकार ने की है. तो वहीं बीजेपी संगठन भी अपने मंडलों में तिरंगा लगाकर देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों को याद करेगा. और भारत की स्वतंत्रता का जश्न भी मनाया जाएगा. इसको लेकर पार्टी ने बीजेपी कार्यालय में झंडा बेचने के लिए स्टोर लगाए हैं. जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया है.कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुफ्त झंडा बांटने की बात की है.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ऐलान

कांग्रेस ने साथा निशाना: पार्टी ने पूरे तामझाम के साथ कार्यकर्ताओं को बुलाकर बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा झंडे को बेचने के लिए स्टॉल लगाए हैं. बीजेपी में स्टॉल लगने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 500 रुपये देकर दो तिरंगे खरीदे. इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा की ''चुनाव में करोड़ों लुटाएंगे, करोड़ों के कार्यालय बनवाएंगे, खरीद-फरोख्त कर सरकार बनाएंगे लेकिन गरीब जनता को मुफ्तखोर कहेंगे. पहले चंदा- धंधा था… अब झंडा- धंधा हो गया है''.

Har Ghar Tiranga: एमपी में 15 अगस्त को डेढ़ करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य, केंद्र भेज रहा 51 लाख तिरंगा

कांग्रेस को हर चीज में दिखती है बुराई: नरेंद्र सलूजा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने (BJP state president VD Sharma) पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ''कांग्रेस को हर अच्छी चीज में बुराई दिखती है. पीएम मोदी के वैक्सीनेशन अभियान की दुनिया भर में प्रशंसा हुई. लेकिन कांग्रेस को उसमें भी दिक्कत हुई. अब जब बीजेपी हर घर झंडा लगाने का अभियान चला रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है''.

आरिफ मसूद ने किया मुफ्त झंडा देने का ऐलान: तिरंगा को लेकर सियासत के बीच भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) ने बड़ा बयान दिया है. आरिफ मसूद ने ऐलान किया है कि ''एक तरफ जहां बीजेपी पैसे में लोगों को झंडा दे रही है. तो वहीं वह अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो के साथ मुफ्त झंडा लोगों को देंगे''. विधायक ने जश्न-ए- आजादी के पर्व को उत्साह के साथ मनाने और घरों में तिरंगा लगाने की अपील की.

''11 से लेकर 13 अगस्त तक पुराने भोपाल, जहांगीराबाद और 6 नंबर स्टॉप स्थित अपने कार्यालय में तिरंगा लोगों को बांटेगे. जिस भी धर्म के लोग जिस भी स्वतंत्रता सेनानी के चित्र चाहेंगे वह भी उन्हें निशुल्क दिए जायेंगे''. आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक

(BJP Opens flag Shop in Bhopal Office) (Arif Masood will distribute tricolor for free) (Arif Masood will distribute tricolor for free) (Congress MLA Arif Masood big announcement) (Azadi ka Amrit Mahotsav)