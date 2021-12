.

Video: रामगढ़ में जंगली हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत



झारखंड में हाथियों का आतंक (Elephants Terror in Jharkhand) बना रहता है. इस बार रामगढ़ में फिर जंगली हाथियों का झुंड (Herd of Elephants in Ramgarh) देखा गया है. गोला थाना क्षेत्र के हेसापोड़ा में 30 की संख्या हाथी देखे गए हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं. मुरपा, रजरप्पा सहित आसपास के कई गांवों में भी हाथी आबादी वाले इलाके में घूम रहे हैं. हाथियों के इस दल में 11 बच्चे हाथी भी शामिल हैं. ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है. इधर सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के पास हाथियों को जंगल में भगाने का कोई जवाब नहीं है. उसने लोगों से हाथियों के पास ना जाने और फोटो ना खींचने की अपील की है.