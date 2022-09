.

रांची बकरी बाजार में पूजा समिति इस बार पश्चिम बंगाल के इस्कॉन मंदिर के प्रारूप का पंडाल का निर्माण (Bakri Bazar pandal replication of ISKCON temple) कर रहा है. राजधानी में पूजा पंडाल निर्माण में जुटे कारीगर इसे अंतिम रुप देने में जुटे हैं. श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है तो वहीं पूजा समितियों के द्वारा एक से बढकर एक पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है. इन सबके बीच रांची के अपर बाजार स्थित बकरी बाजार (Ranchi Bakri Bazar) में इस बार पश्चिम बंगाल के मायापुर इस्कॉन मंदिर का प्रारूप (ISKCON temple West Bengal) लोगों का खासा आकर्षण का केन्द्र होगा. भारतीय युवक संघ की ओर से तैयार हो रहे इस पंडाल की चौड़ाई 130 फीट, लंबाई और ऊंचाई 90-90 फीट है. इस पंडाल के निर्माण पर करीब 60 लाख रुपये खर्च का अनुमान है. मंडप का पट चतुर्थी यानी 29 सितंबर को आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा. इसके अलावा इस पूजा पंडाल में बच्चों के लिए झूला और खानपान का खास प्रबंध किया (Preparation of Durgotsav in Ranchi) है. भारतीय युवक संघ पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी के अनुसार बकरी बाजार में 64 वर्षों से दुर्गा पूजा हो रही है. हर बार बकरी बाजार का पंडाल पूरे झारखंड के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. पूजा समिति के सदस्य आशीष कहते हैं कि इस बार दुर्गा की प्रतिमा को सौम्य रूप दिया गया है. इस बार देवी मां राधा के अवतार में नजर आएंगी.