.

Video: धनबाद में चलती गाड़ी में लगी आग, धू-धूकर जला वाहन Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

धनबाद में आग की घटना सामने आई है, सिंदरी में चलती गाड़ी में आग लग गयी (Fire breaks out in running vehicle in Dhanbad). आग लगने के बाद वाहन में सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई. गाड़ी की बैट्री में ब्लास्ट से आग लगी. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिंदरी स्टेशन के पास गौशाला मुख्य सड़क पर टूर एंड ट्रैवल्स की चलती गाड़ी में आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. वाहन का आगे हिस्सा पूरी तरह से जल चुका (Fire on vehicle in Dhabad) है. इस घटना के संबंध में चालक सिंदरी निवासी जमशेद खान ने बताया कि गाड़ी संख्या JH 10 BN 6370 से डोमगढ़ स्थित ट्रैवल्स कंपनी के कार्यालय से शहरपुरा बाजार जा रहा था. इसी दौरान गाड़ी की बैट्री में अचानक से ब्लास्ट हुआ और पूरी गाड़ी में आग लग गयी. आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे. इसके बाद लोगों ने हर्ल (HURL) कंपनी को इसकी सूचना दी. कंपनी की दमकल टीम ने आग पर काबू पाया.