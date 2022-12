.

झारखंड में तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैठ, रामगढ़ उपचुनाव समेत हालिया मुद्दों पर भाजपा नेता अनंत कुमार ओझा से बातचीत Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

रांचीः झारखंड की राजनीति(politics of jharkhand) हवा के रूख की तरह बदल रही है. कभी सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी दिखता है तो कभी विपक्ष का. 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता(Locality based on Khatian of 1932) और ओबीसी के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक(Reservation Amendment Bill for OBC) पास होने के बाद से मुख्य विपक्षी भाजपा के हमले कुंद पड़ गये थे. मुख्यमंत्री खुद इन उपलब्धियों को लेकर जनता की अदालत में पहुंचने लगे थे. खतियानी जोहार यात्राएं(Khatiani Johar yatra) निकाली जा रही थी. इसी बीच हाईकोर्ट में नियोजन नीति धड़ाम हो गई. युवा सड़क पर आ गये. अब भाजपा चौतरफा घेराबंदी कर रही है. ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने भाजपा नेता अनंत कुमार ओझा(BJP leader Anant Kumar Ojha) से झारखंड की हालिया राजनीतिक स्थिति पर बात की(Exclusive conversation with BJP leader Anant Kumar Ojha). उन्होंने नियोजन नीति रद्द होने से उपजे हालात, संथाल में तथाकथित बांग्लादेसी घुसपैठ, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर पार्टी का स्टैंड समेत अन्य सवालों पर अपनी राय साझा की.