संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. सालों से यह जुमला हमारी जबान पर चढ़ा हुआ है. हालांकि अंडे के सेवन करें या ना करें, करें तो कितनी मात्रा में करें और कब करें ,जैसे सवाल आमतौर पर लोगों के मन में रहते हैं. वहीं हमारे देश में अंडे के सेवन की जरूरत को मौसम से भी जोड़ कर भी देखा जाता है. आम तौर पर लोगों में भ्रम होता है कि अंडा शरीर में गर्मी करता है इसलिए इसका सेवन गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए. हालांकि पोषण तथा आहार विशेषज्ञ इस बात से इनकार करते हैं. उनका कहना है कि मौसम चाहे जो भी हो रोजाना एक या दो अंडों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से शरीर को काफी फायदा मिलता है. मुंबई की आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रूशेल (Dr. Ruchelle nutritionist Mumbai) बताती है कि अंडा एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर होता है. सुबह नाश्ते में एक या दो अंडों का सेवन शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने के साथ ही शरीर को स्वस्थ व बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है.

शोध के अनुसार अंडे के फायदे (Research on eggs) : अंडों के सेवन के फ़ायदों को लेकर देश दुनिया में कई शोध हो चुके हैं तथा सभी के नतीजों में इस बात कि पुष्टि हुई है कि नियंत्रित मात्रा में यानी प्रतिदिन 1-2 अंडों के सेवन से शरीर को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. अमेरिका की टफ्स यूनिवर्सिटी (Tufts University of America) के एक शोध में विभिन्न प्रयोगों के बाद शोधकर्ताओं ने इस बात का दावा किया था कि प्रतिदिन दो अंडे खाने वाले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य विशेषकर याददाश्त सामान्य लोगों की अपेक्षा बेहतर होती है. Tufts University of America के शोध में बताया गया था कि अंडे में ल्यूटिन और जिएक्सेनथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट तथा कोलाइन नामक तत्व पाया जाता है जो याददाश्त को बेहतर करने तथा मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते है.

इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन (NCBI) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ी रिपोर्ट में भी बच्चों की सेहत के लिए अंडों के कई फ़ायदों का उल्लेख किया गया है. National Center for Biotechnology Information रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन एक अंडा खाने वाले बच्चों की हड्डियों तो मजबूत होती ही हैं बल्कि उनमें हड्डियों संबंधित बीमारियों का जोखिम भी कम होता है. वहीं कुछ वर्षों पहले American Journal of Clinical Nutrition में प्रकाशित एक शोध में नियमित 1 अंडे का सेवन करने से हृदय रोग और प्रति सप्ताह लगभग 4 अंडों का सेवन करने से टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कम होने की बात कही गई थी. फिनलैंड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस शोध में प्रतिभागियों के स्वास्थ्य व आहार का 21 सालों तक निरीक्षण किया गया था.

अंडे के पोषक तत्व (Egg Nutrients) : आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रूशेल जॉर्ज (Dr Ruchelle George Mumbai) बताती हैं कि अंडों में प्रोटीन काफी उच्च मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा अंडे में कैल्शियम, ओमेगा 3 व 6 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12 व बी6, रिबोफ्लेविन, सेलेनियम, आयरन, फास्फोरस, फोलेट, एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे लिनोलिक व ओलिक एसिड, एमिनो एसिड तथा अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं . इसके अलावा अंडे में ल्यूटिन और जिएक्सेनथिन नामक एंटी ऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं.

Dr Ruchelle George बताती हैं कि अंडे के सफेद भाग में प्रोटीन विशेषकर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है. वहीं पीले भाग यानी योक में वसा , विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पोषक तत्व होते है. वह बताती हैं कि सामान्य तौर पर अंडे का सिर्फ एक भाग चुनने से अंडे से मिलने वाले पोषण में कमी हो जाती है. वहीं जब दोनों भाग को एक साथ खाया जाता है तो प्रोटीन के साथ ही जरूरी मात्रा में कैल्शियम और आयरन , कैलोरी, हेल्दी फैट तथा अन्य सभी पोषक तत्व भी शरीर को मिलते हैं. लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मोटापे या उसकी कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते कैलोरी और फैट युक्त आहार के सेवन से परहेज की बात कही जाती है तो उसे योक से सेवन से बचना चाहिए.

रोजाना कितने अंडे खाएं (How many eggs to eat daily) : Dr Ruchelle George Nutritionist Mumbai बताती हैं कि वैसे तो एक आम व्यक्ति के लिए रोजाना एक या दो अंडे के सेवन को आदर्श माना जाता है. लेकिन यह संख्या कई बार व्यक्ति के शरीर की जरूरत, उसके शारीरिक गठन जैसे कद व शरीर की बनावट तथा उसकी रोजाना की शारीरिक सक्रियता के आधार पर बदल भी सकती है. जैसे वे लोग जो बहुत ज्यादा जिम जाते हैं और बॉडी बनाना चाहते हैं या जिनके दैनिक जीवन में भागदौड़ बहुत ज्यादा होती है और खाने का समय, उसका प्रकार या उसकी मात्रा, निर्धारित नहीं होती है, उन्हे कई बार चिकित्सक उनके शरीर कि जरूरत अनुसार ज्यादा मात्रा में अंडे के सेवन की सलाह दे सकते हैं. लेकिन बिना किसी चिकित्सक या जानकार से परामर्श लिए आहार में अंडों की मात्रा को बढ़ाने से बचना चाहिए.

अंडे के सेवन के लाभ (Benefits of eating eggs) : डॉ रूशेल बताती है कि प्रतिदिन नाश्ते में एक या दो अंडे का सेवन शरीर को कई तरह से लाभ पहुँच सकता है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं.

रोजाना एक अंडे का सेवन करने से वजन को नियंत्रित रखने में काफी मदद मिलती है. दरअसल अंडे में प्रोटीन काफी उच्च मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में जब नाश्ते में अंडे का सेवन किया जाता है तो पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और जल्दी या ज्यादा मात्रा में भूख नहीं लगती है.

अंडे में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो हड्डियों, दांतों तथा नाखूनों को मजबूती देने का कार्य करता है. इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन डी शरीर में सूर्य की किरणों के अवशोषण की प्रक्रिया को बेहतर करके सेहत को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देता है.

अंडे में ओमेगा 3 व ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं. ऐसे में प्रतिदिन एक अंडे को अपने आहार में शामिल करने से शरीर में एचडीएल (गुड कोलेस्ट्रॉल) का स्तर बढ़ता है. जिससे हृदय संबंधी तथा कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है.

अंडे में मौजूद ल्यूटिन और जिएक्सेनथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट, मोतियाबिंद व कई अन्य समस्याओं के जोखिमों को भी कम करने में सक्षम होते हैं. वही इसमें पाया जाने वाला कैरोटिनाइट्स भी आंखों की कोशिकाओं व मांसपेशियों को क्षति से बचा सकता है और उन्हे मजबूत बनाता है.

अंडे में सल्फर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों को सुंदर व स्वस्थ बनाता हैं.

स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अंडे का सेवन विशेष रूप से लाभकारी होता है. इसमें मौजूद कोलीन, फोलेट, कैल्शियम व विटामिन डी सहित अन्य पोषक तत्व ना सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं. इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद भी माता के स्वास्थ्य को जल्दी बेहतर बनाने में ये मददगार हो सकते हैं.

अंडे में ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है. इसके नियंत्रित मात्रा में सेवन से महिलाओं में स्तन कैंसर तथा महिलाओं और पुरुषों दोनों में कुछ अन्य प्रकार से कैंसर होने की आशंका को कुछ हद तक कम किया जा सकता है.

Dr. Ruchelle George बताती है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए अंडे के साथ जरूरी मात्रा में फल सब्जियों तथा अनाज आदि को भी अपने नियमित आहार में शामिल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि शरीर के पोषण की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी एक प्रकार के आहार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है. लेकिन बहुत जरूरी है चाहे अंडा हो या कोई अन्य खाद्य पदार्थ आहार में उसकी मात्रा हमेशा संतुलित हो वरना वह सेहत के लिए नुकसानदायक भी भी हो सकता हैं. विशेषकर अंडों का सेवन हमेशा नियंत्रित तथा विशेषज्ञों द्वारा बताई गई मात्रा में ही करना चाहिए.

