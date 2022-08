चाईबासा: एनएच 75E टाटा कॉलेज मोड़ से लेकर सिंह पोखरिया जाने वाली (From Tata College Mor to Singh pokharia NH 73E) सड़क की हालत काफी जर्जर हो चुकी है. पहले तो इसे ठीक करने के लिए पूर्व सीएम मधु कोड़ा (Former CM Madhu Koda) और उनकी पत्नी गीता कोड़ा (Geeta Koda) ने काफी कोशिश की. इसके मरम्मत के लिए नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से मुलाकात कर अनुरोध भी किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला जिसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री मधु कोड़ा (Former CM Madhu Koda) खुद सड़क पर उतरे और जन भागीदारी से सड़क की मरम्मत की (road repair with public participation).

एनएच 75E टाटा कॉलेज मोड़ से लेकर सिंहपोखरिया (From Tata College Mor to Singh pokharia NH 73E) जाने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर हो चुकी है. जबकि राज्य सरकार द्वारा एक साल पहले तीन करोड़ रुपए की लागत से सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के प्रयास से शुरू किया गया था. लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण लीपापोती कर दी गई फलस्वरुप सड़क आज बिल्कुल ही खराब हालात में है. जिससे उस रास्ते से आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे हमेशा दुर्घटना होती रहती है और जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता था.



सड़क को लेकर कई बार संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात कर सांसद गीता कोड़ा ने एनएच 75E सड़क निर्माण और मरम्मति का अनुरोध भी किया था. लेकिन अभी तक कोई भी सार्थक परिणाम धरातल पर नहीं उतरा है. हालांकि कहा ये जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन काम कब से शुरू होगा इसका कोई पता नहीं है. फलस्वरूप आम जनता को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तात्कालिक रूप से सड़क पर उतर कर सड़क मरम्मति का कार्य सांसद गीता कोड़ा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में बुधवार को कांग्रेसी एवं क्षेत्र के जनता के सहयोग से किया गया.



जब बात कहीं से नहीं बनी तो हाथ में कुदाल लेकर खुद सांसद गीता कोड़ा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उत्साहवर्धन करने के लिए सड़क मरम्मति में जुट गए. सड़क मरम्मत कार्य के लिए सांसद गीता कोड़ा के द्वारा तीन जेसीबी एवं लगभग दस ट्रैक्टर-हाईवा लगाए गए हैं. कई बड़े-बड़े गड्ढे शाम तक भर भी दिए गए हैं और आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है. सड़क मरम्मतिकरण कार्य शुरू होने से आमजन की खुशी दिख रही है.

इस मामले पर सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि भाजपा जैसी पार्टियों जन सरोकार की कार्यों में भी राजनीति करती है. जबकि उन्हें भी वस्तुस्थिति से अवगत है. समस्या समाधान के लिए आगे आने की जगह केवल त्रुटि निकालने में व्यस्त रहते हैं. सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि क्षेत्र के जनता की जो भी समस्या होगी हर समस्या का सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर किए जाने का प्रयास करती रहूंगी.