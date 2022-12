सरायकेला: आदित्यपुर पुलिस को ब्राउन शुगर खरीद-बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता प्राप्त हुई है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को एसडीपीओ हरविंदर सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर पश्चिम बंगाल के ड्रग पैडलर सैयदुल रहमान उर्फ बाबू अली को 352 पुड़िया ब्राउन शुगर समेत अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर (Police Raid and Arrested Drug Peddler)लिया है.



गुप्त सूचना पर पुलिस ने मारा छापाः सोमवार की शाम आदित्यपुर थाना में आयोजित प्रेस वर्ता में सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नर्सिंग होम के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. इसी सूचना पर एक टीम गठित कर छापेमारी (Campaign Against Buying and Selling Brown Sugar) की गई.

कार से आया था नशे का सौदागरः टीम ने नर्सिंग होम के पास कार के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम सैयदुल रहमान और पता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत तहमोरिया थाना क्षेत्र बताया है. पुलिस ने उसके पास से 352 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन 29.81ग्राम, दो पुड़िया भूरे रंग का पाउडर वजन 5.74 ग्राम, एक कार, मिक्सर, ब्राउन शुगर पैकिंग के लिए प्लास्टिक पैकेट, मोबाइल फोन आदि बरामद किया है.

छापेमारी टीम में ये थे मौजूदः एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम में मुख्य रूप से आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र टुडू, एएसआई रासबिहारी यादव, अनिल सिंह समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.