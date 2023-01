साहिबगंज: जिला के बरहेट में सड़क दुर्घटना (Road Accident in Sahibganj) में आए दिन लोगों की जान जा रही है. बुधवार का दिन भी बरहेट वासियों के लिए काफी भारी रहा. इस विधानसभा क्षेत्र में हुए अलग अलग हादसे में दो युवक की मौत हो गयी (Accident in Sahibganj two youth died), जिसमें तीन लोग घायल हो गए हैं.

इसे भी पढ़ें- लातेहार में कोहरे का कहर, सड़क दुर्घटना में एक की मौत

बुधवार शाम को सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक की दर्दनाक मौत से पूरा बरहेट बाजार दहशत में आ गया (two youth died in separate incidents in Barhait). दोनों युवक बरहेट प्रखंड के ही रहने वाले थे. प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम को दोनों युवक बरहेट थाना क्षेत्र के बरमसिया पंचायत के दलदली गांव के पास मारगोड़ो निवासी 30 वर्षीय बंदरा पहाड़िया और 23 वर्षीय धर्मा पहाड़िया बरहेट की ओर से काफी तेज गति की ओर से आ रहा था. इसी बीच दलदली मोड़ के पास वाटर सर्विसिंग के पास तेज रफ्तार होने के कारण एक अन्य बाइक से इनकी मोटरसाइकिल टकरा गयी. जिससे एक ही बाइक में सवार दोनों युवक जमीन पर रगड़ खाते हुए वाटर सर्विसिंग के पास जा गिरे, इस दर्दनाक हादसे में उन दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.





इस मामले की जानकारी मिलते ही मृतकों की पहचान होने के बाद घटनास्थल पर परिजनों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. इस हादसे में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी बरहेट थाना को दी गई. जिसमें थाना प्रभारी गौरव कुमार पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है. इस हादसे को लेकर ग्रामीण बताते हैं कि अगर युवक हेलमेट पहने हुए रहते तो शायद उनकी जान बच सकती थी.

वहीं बरहेट के अलावा और तालझारी थाना क्षेत्र में भी हुए अलग अलग हादसों में तीन लोग जख्मी हुए. यहां एक बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने के कारण हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार समेत अन्य लोग घायल हुए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें उपचार के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.