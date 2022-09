साहिबगंज: केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे (Minister of State for Railways Raosaheb Danve) दो दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे हैं. इस बीच मंगलवार को साहिबगंज में रेल राज्य मंत्री की तबीयत (Minister of State for Railways health) बिगड़ गई. इसके चलते 20 सितंबर मंगलवार को उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए. मंगलवार रात को पटना के लिए रवाना हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें-रेल राज्य मंत्री का साहिबगंज दौराः राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा की नजर, पार्टी की जीत के लिए रणनीति बनाई

रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का 20 सितंबर को भोगनाडीह में कार्यक्रम था. यहां उन्हें सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शहीद के वंशजों से मुलाकात करनी थी. फिलहाल रेल राज्य मंत्री साहिबगंज मुख्यालय के न्यू सर्किट हाउस में आराम कर रहे हैं.

देखें पूरी खबर



इससे पहले राव साहेब दानवे 18 सितंबर की शाम को पटना से स्पेशल ट्रेन से साहिबगंज पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था. अपने दो दिवसीय प्रवास में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें रणनीति बनानी थी. 19 सितंबर को उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की थी. इस दौरान राजमहल लोकसभा सीट पर जीत को लेकर चर्चा की गई थी.



सोमवार को जिला परिषद के वेंकटेश्वर हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर मुलाकात का दौर चला था. इस बीच रेल राज्य मंत्री ने दिव्यांग को साइकिल वितरण भी किया था. जिला प्रशासन के साथ न्यू सर्किट हाउस में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की. आज मंगलवार को भी केंद्रीय मंत्री को कई कार्यक्रमों में शिरकत करना था लेकिन सुबह से ही तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.



राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बताया कि राव साहेब दानवे ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है. एक बार फिर एक महीने के बाद साहिबगंज लौटेंगे. दूसरी बार साहिबगंज को कई सौगात रेलवे के क्षेत्र में देंगे. फिलहाल वह आज रात को पटना के लिए रवाना हो जाएंगे. दोपहर बाद तबीयत खराब हो जाने की वजह से सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए. हालांकि सुबह सुबह रेलवे स्कूल पहुंच कर शिक्षकों और बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी.





सीएम हेमंत सोरेन की जनसभाः इधर मंगलवार को ही बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनसभा भी थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिदो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.