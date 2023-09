आदिम जनजाति समुदाय से आने वाले आरबीआई के अधिकारी रहे मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालटो का कहना है कि एक तो भ्रम फैला दिया गया है कि PESA (Panchayats Extensions to Schedule Area) की मांग हो रही है, जबकि संसद ने PPESA यानी The Provisions of the Panchayats (Extension to the Schedule Areas) Act, 1996 बनाया है. खास बात है कि तत्कालीन बिहार सरकार ने 6 मार्च 1998 को PPESA के प्रावधानों को स्वीकृत करते हुए संकल्प भी जारी किया था. लेकिन झारखंड बनने के बाद आजतक इसकी अनदेखी होती रही. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है.