सूर्यग्रहण 2022: दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर के पट रहेंगे बंद, श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे पूजा-अर्चना

सूर्यग्रहण के दौरान बाबा बासुकीनाथ मंदिर (Baba Basukinath temple in Dumka) के पट बंद रहेंगे. इस दौरान श्रद्धालु पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे. पुजारी ने बताया कि मंगलवार को दिन के 2ः00 बजे से शाम के 7ः00 बजे तक पूजा पाठ वर्जित रहेगा.

जमशेदपुर के चाकुलिया में घुसी जंगली हथिनी, पीछे चल पड़े सैकड़ों लोग

पूर्वी सिंहभूम का ज्यादातर इलाका जंगली हाथियों (Wild elephant) से प्रभावित है. इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां हाथियों के लिए संरक्षित दलमा अभयारण्य है. मंगलवार की सुबह दीपावली की अगली सुबह एक जंगली हथिनी जमशेदपुर के चाकुलिया में घुस आई. शहर के मुख्य मार्ग पर आते ही लोग सहम उठे.

दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे, इलाज के लिए देर रात तक पहुंचते रहे अस्पताल

रांची में दीपावली की रात करीब 50 लोगों के पटाखों से झुलसने की सूचना है (Many people got scorched during firework). देर रात कर पटाखों से झुलसे लोग सदर अस्पताल और रिम्स पहुंचते रहे.

रांची में दो लोगों की जिंदा जलकर मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख

रांची में दो लोगों के जिंदा जलकर मौत होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जाहिर किया है (CM Hemant Soren condoles on death of two people ). उन्होंने शोकाकुल परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की है.

सूर्य ग्रहण के दौरान चार घंटे तक बंद रहेगा मां छिन्नमस्तिका मंदिर का कपाट, पंचद्रब्य से होगी विशेष पूजा

मंगलवार को भारत में आशिक सूर्यग्रहण है (Surya Grahan 2022) . इसे देखते हुए सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे (Maa Chhinnamastika Temple doors will closed). रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर के कपाट भी चार घंटों के लिए बंद रहेंगे.

दीपावली की रात दो लोग जिंदा जले, पूजा के दीये से बस में लगी आग, ड्राइवर और खलासी की मौत

दीपावली की रात रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में एक बस में आग लग गई. इस आग में दो लोगों की जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वे दोनों बस के ड्राइवर और खलासी थे (Driver and conductor burnt alive in bus).

आंशिक सूर्यग्रहण का वैज्ञानिक पक्ष, कब है अगला सूर्यग्रहण, जानिए खगोलीय जानकार सारिका से

National Award winner Sarika Gharu ने बताया कि सूर्य ग्रहण के दो सप्ताह बाद या पहले हमेशा चंद्र ग्रहण होता ही है. यह कोई पहली बार होने वाली घटना नहीं है. इसलिये इसके दुष्प्रभावों की बातें ठीक नहीं हैं. सारिका घारू ने बताया कि इस ग्रहण को देखने से चूके तो अगला ऐसा सूर्य ग्रहण भारत में 2027 में होगा.

दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार

बोकारो के सदमा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके वालों ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

नाबालिग बच्ची को आइटम कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सिखाया ये सबक

14 जुलाई 2015 को घटित एक वारदात में मुंबई की एक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सड़क के किनारे रोमियो को सबक देने की जरूरत है. मुंबई की अदालत ने लड़की को परेशान करने के लिए आदमी 1.5 साल के लिए जेल भेज दिया.