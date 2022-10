रांचीः पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन (Prophet Muhammad sahab birthday ) पर दीन ए इस्लाम को मानने वाले ईद ए मिलाद उन नबी मना रहे हैं. इसी के उपलक्ष्य में रविवार को झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो ने मौलाना आजाद ह्यूमन इनिशिएटिव ( MAHI) की ओर से पुस्तक 'आप उनसे प्यार करेंगे, अगर आप उन्हें जानेंगे' (YOU will love him..If you know him) का विमोचन किया (Speaker Rabindra Nath released book ) . यह पुस्तक एक संकलन है. इसका विमोचन रबीन्द्र नाथ महतो ने अपने आवासीय कार्यालय में किया. कार्यक्रम में रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों में ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने मूल रूप से आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया. समाज को सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया.

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलकर नफरत को कम कर भाईचारा कायम किया जा सकता है. इस कार्यक्रम में समाज के अलग अलग धर्मों के बुद्धिजीवियों ने भी शिरकत की और अपने अपने तरीके से बताया कि कैसे पैंगबर मोहम्मद के बताए मार्ग पर चलना जरूरी है. कार्यक्रम में इरफान हुसैन ने कहा कि आज हम लोग ऐसी हस्ती को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिनके विचारों को संकलन कर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है उनको जानने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद उनको प्यार करने लगेंगे.



प्रभाकर तिर्की ने कहा कि हजरत साहब की बात को थोड़े शब्दों में बांध नहीं सकते,उनके आदर्शों को दूर तलक तक ले जाने की जो नेक शुरुआत हुई है वह सफल होगी. हजरत साहब के आदर्श ह्यूमन बेस्ड हैं और दुनिया के तमाम कौम के लिए पैगाम हैं. ज्योति मथारु ने कहा कि गुरुनानक देव ने भी कहा है हजरत साहब के विचारों को जो अपना लेता है वह भयमुक्त हो जाता है. हरमिंदर वीर सिंह ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने नारी को सम्मान दिलाया.