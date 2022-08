रांचीः राजधानी में कोतवाली थाना क्षेत्र (Kotwali police station) के कचहरी चौक स्थित न्यू नेशनल किचन (New National Kitchen) नामक दुकान में शार्ट सर्किट से आग (fire caught in shop) लगने की वजह से एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. सिलेंडर फटने से आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गयी. स्थानीय लोगों द्वारा कोतवाली थाना और अग्निशमन विभाग को तुरंत मामले की जानकारी दी गयी. जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर फौरन आग पर काबू पाया. हालांकि इस ब्लास्ट (shop damaged by cylinder blast) में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. लेकिन दुकान के कई सामान ब्लास्ट की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई जल गए हैं. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. साथ ही पूरे मामले की जांच भी की जा रही है.