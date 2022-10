रांची: भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पूजा सिंघल की अवैध कमाई को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में पूजा सिंघल के इंटरनेशनल लिंक का भी खुलासा (International Link of IAS Puja Singhal) हुआ है. पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के आस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक के खाते का भी इस्तेमाल (international bank used for money laundering) हुआ. वहीं घोटाले के पैसों से पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में यूनिक कंस्ट्रक्शन को करोड़ों में नकदी भुगतान की भी बात सामने आयी है.



यह भी पढ़ें: पूजा सिंघल केस: ईडी की जांच में कई अनियमितताओं का खुलासा, राडार पर कई अफसर और नेता



क्या है पूरा मामला: ईडी ने लगभग 5000 पन्नों के आरोप पत्र में पूरे तथ्यों की जानकारी कोर्ट को दी है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक झा ने ईडी को बताया था कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में उन्होंने आस्ट्रेलिया में हुई आय से निवेश किया था. लेकिन ईडी ने अपनी रिपोर्ट में अभिषेक के इन दावों को गलत बताया है. ईडी के मुताबिक वह 2009 से पूजा सिंघल के संपर्क में थे. हालांकि उनकी शादी 2011 में हुई थी. इस दौरान फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच मनरेगा का घोटाला खूंटी में हुआ था, तब पूजा सिंघल खूंटी में डीसी थीं.



70 लाख अलग-अलग खातों में जमा कराएं: अभिषेक झा के अलग-अलग बैंक खातों में साल 2010-12 के बीच 70 लाख नकदी जमा हुई थी. अभिषेक ने ईडी को बताया था कि नुआंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हुए व पार्ट टाइम जॉब के जरिए उन्होंने कमाई की थी. हालांकि अभिषेक झा इससे संबंधित दस्तावेज देने में असफल रहे. अभिषेक ने दावा किया था कि 2009-11 के बीच वह सात बार भारत आए थे, इस दौरान वह 74450 आस्ट्रेलियन डॉलर लाए थे. जो एक्सचेंज के बाद 31.89 लाख के करीब होता है. आगे बताया कि उन्होंने इस कैश को अपने कॉमनवेल्थ बैंक एकाउंट (Australian bank used for money laundering) से निकाला था.

अभिषेक झा ने इससे संबंधित स्टेटमेंट भी ईडी को दिए हैं लेकिन खातों की पड़ताल में यह बात सामने आयी कि कामनवेल्थ बैंक खाते में अधिकांश पैसे जो जमा हुए वह सैलरी से नहीं आए (ED probe in Puja Singhal Case) थे, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर ये कई लोगों ने भेजे थे या जमा कराए गए थे. विदेश से कैश लाने पर करैंसी डिक्लरेशन फार्म भी भरना होता है लेकिन अभिषेक झा से ईडी ने जब इस फार्म के संबंध में पूछताछ की तो वह जानकारी नहीं दे पाए.





एक बार में दिया दो करोड़ कैश: पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित पैसों का इस्तेमाल हुआ है. ईडी ने जांच में पाया है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग यूनिक कंस्ट्रक्शन के अक्षत कात्याल ने बनायी है. अक्षत ने ईडी के समक्ष पूछताछ में यह कबूला था कि साल 2020 में पूजा सिंघल ने अपने आवास पर उन्हें कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की खरीद व लेबर पेमेंट के लिए दो करोड़ नकदी दी थी. अस्पताल निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुल 6.19 करोड़ का भुगतान किया गया था.