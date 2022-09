गया : बिहार के गया में पैंगोलिन का खाल बड़े पैमाने पर बरामद किया गया (Pangolin skins recovered in Gaya) है. लाखों मूल्य के बरामद पैंगोलिन के खाल को विदेश में तस्करी करने की योजना थी. इसी बीच गुप्त सूचना मिलने के बाद एसएसबी की मदद से चली कार्रवाई में बरामदगी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया (Two Arrest In Gaya) है. गिरफ्तार तस्करों में कोडरमा के सकलदेव दास और चतरा के मो. राहत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैनुल शामिल हैं. दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

SSB, वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की संयुक्त कार्रवाई : गया जिले के बाराचट्टी वन विभाग, एसएसबी 29 वीं वाहिनी एवं वाइल्ड लाइफ की चली संयुक्त कार्रवाई में वन्य जीवों के तस्करी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सोमवार को बाराचट्टी थाना अंतर्गत श्रीराम होटल के पास से गिरफ्तारी की गई. मौके पर पैंगोलिन का खाल बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है. तस्कर झारखंड के चतरा जिला के सिमरिया के जंगलों से इस वन्य जीव के खाल को लाकर विदेश भेजने की फिराक में थे. इसी बीच बाराचट्टी थाना इलाके में वे दबोच लिए गए.









खाल से शक्तिवर्धक दवा का निर्माण होता है : यह कार्रवाई वन्य जीव अपराध नियंत्रण पूर्वी कोलकाता के ब्यूरो रजनीश कुमार को मिले गुप्त सूचना के उपरांत की गई. इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी. अधिकारियों के अनुसार पैंगोलिन की खाल से शक्तिवर्धक दवा का निर्माण किया जाता है, जिसकी कीमत काफी होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इससे निर्मित दवा की डिमांड है. इसे लेकर ही पैंगोलिन यानी वज्रकीट के खाल की तस्करी देश से लेकर विदेशों तक में तस्करों के माध्यम से की जाती है.





तीसरा तस्कर फरार होने में रहा सफल : इस संबंध में वन क्षेत्र के पदाधिकारी विवेकानंद स्वामी ने बताया कि गुप्त सूचना पर बाराचट्टी थाना अंतर्गत श्रीराम होटल के पास से वन्य जीवों के खाल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक रवि कुमार नाम का व्यक्ति फरार है. अग्रतर कार्रवाई जारी है.







''एसएसबी कमांडेंट एचके गुप्ता के साथ वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ गुप्त मीटिंग के बाद इस कार्रवाई के लिए बीबीपेसरा और वन विभाग की टीम रवाना हुई. चली संयुक्त कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से पैंगोलिन के खाल भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं. जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है. इस मामले में एक तस्कर फरार होने में सफल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है.'' - रामवीर कुमार, सहायक कमांडेंट एसएसबी 29 वीं वाहिनी, बीबी पेसरा, (गया)

भारत में पाया जाता है इंडियन और चीनी पैंगोलिन: विलुप्त दुर्लभ प्रजाति का पैंगोलिन जानवर मुख्यतः अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है. इसकी कुल 8 प्रजातियां हैं. इंडियन और चीनी पैंगोलिन भारत में पाया जाता है. इसे सल्लू सांप के नाम से भी पुकारा जाता है. पैंगोलिन जानवर का इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है. पैंगोलिन की हड्डियों और मांस की तस्करी अंतरराष्ट्रीय बाजार में होती है. इसका प्रयोग यौनवर्धक दवाओं के साथ कई अन्य तरह की दवाएं बनाने में किया जाता है. इसके एक किलो मांस की कीमत करीब 27 हजार रुपये तक होती है.