रांची: दुर्गा पूजा को लेकर लोग शहर से अपने-अपने गांव जा रहे हैं. इस बीच राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी दुर्गा पूजा पर यात्रियों की भीड़ (Crowd of passengers on Durga Puja) देखने को मिल रही है. पूजा के अवसर पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं. लेकिन, राजधानी के सबसे बड़े खादगढ़ा बस स्टैंड की बात करें तो यहां पर रांची नगर निगम की तरफ से व्यापक व्यवस्था नहीं किए गए हैं (Mismanagement at Khadgarha Bus Stand Ranchi).



यात्रियों के सामने कई परेशानी: खादगढ़ा बस स्टैंड पर स्थित बस चालक कल्याण संघ के अध्यक्ष राणा बजरंगी सिंह बताते हैं कि पहले की तरह इस साल दुर्गा पूजा को लेकर बस स्टैंड पर निगम की तरफ से कुछ भी खास इंतजाम नहीं किया गया है. स्टैंड पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं. वहीं रात के लिए लाइट्स की व्यवस्था भी नहीं की गई है. लोगों को अंधेरे में ही आना जाना पड़ता है. वहीं सुरक्षा की बात करें दुर्गा पूजा को देखते हुए तो अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती खादगढ़ा बस स्टैंड में नहीं की गई है. बस स्टैंड में दुर्गा पूजा पर यात्रियों की भीड़ है, ऐसे में शौचालय और स्नान घर में भी खास इंतजाम नहीं हैं. जिस वजह से महिला यात्रियों को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन ने नहीं पूरी की जिम्मदारी: मालूम हो कि राजधानी के खादगढ़ा बस स्टैंड में दुर्गा पूजा के समय हजारों यात्री आते हैं. ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यात्रियों की सुरक्षा और सहजता के लिए खास इंतजाम किया जाए लेकिन, प्रबंधन और निगम की तरफ से यात्रियों की सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. सफर करने वाले यात्रियों ने कहा कि ट्रेन की तुलना में बसों का भाड़ा दो गुना से तीन गुना ज्यादा है. ऐसे में बसों से सफर करना मुश्किल हो रहा है. इधर रेलवे की तरफ से भी से अभी तक कोई पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में बस से सफर करना लोगों की मजबूरी है लेकिन, बस स्टैंड पहुंचने के बाद लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.