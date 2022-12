गुमला में दुष्कर्म के बाद हत्या: गुमला जिला अंतर्गत करंज पुलिस ने शुक्रवार को एक 25 वर्षीय अज्ञात युवती का अधजला शव बरामद किया है. शव होने की जानकारी क्षेत्र के चौकीदार के द्वारा थाना को दी गई थी. जिसके बाद एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थाना प्रभारी आशीष भारती, एसआई मिरचराय पांडे, भरनो थाना प्रभारी कृष्णा तिवारी घटना स्थल पहुंचकर मामले की छानबीन की. युवती की हत्या कर उसके चेहरे को जला दिया गया है. शव देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों ने दुष्कर्म के उपरांत बहुत ही बेरहमी से युवती की हत्या की है (Rape and murder in Gumla), जिसके बाद युवती की पहचान न हो या साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके चेहरे को जला दिया गया है. इधर पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया और जांच में जुट गई है.

गुमला में हत्या के आरोपी गिरफ्तार: गुमला शहर के डीएसपी रोड बड़ाईक मोहल्ला निवासी विधवा महिला विमला देवी को गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करते हुए शुक्रवार की शाम जेल भेज दिया. इस संबंध में थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को तिर्रा पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार किया गया. वहीं उसके पास से पुलिस ने प्रयोग किए गए खोखा व रिवाल्वर भी बरामद किया. जिसके बाद पूछताछ करने के बाद उसे न्यायायिक हिरासत में भेज दिया.

गिरिडीह में तालाब में नवजात का शव: (Dead body of new born in pond in Giridih) बगोदर के आदिवासी बाहुल अड़वारा पंचायत में एक तालाब में नवजात का शव मिला है. शव को सड़ा- गला स्थिति में है. देखने से प्रतीत होता है कि दो-तीन दिन पूर्व हीं उसे तालाब में फेंका गया होगा. शव के कुछ हिस्से में जख्म जैसा निशान दिखता है. आशंका जताई जा रहा है कि शव पर मछलियों के द्वारा को नोचकर अपना आहार बनाया गया होगा. इधर तालाब में शव होने की खबर से उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है.

जमशेदपुर में आत्महत्या: जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाबाकी गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी घर से कुछ दूर स्थित जंगल में आत्महत्या कर ली है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रामीण जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने नाबालिक के शव को पेड़ से लटका देखा उसके परिजन को इसकी सूचना दी. शव को पेड़ से उतारकर एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ की है. इधर एमजीएम अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया है.

गोड्डा में युवक का शव बरामद: गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र के खुर्द मंजर गांव में खेत में एक व्यक्ति का शव मिला. जिसकी पहचान पैरु रविदास उम्र 37 साल के रूप में हुई है. सुबह सुबह लोगों ने खेत में शव देखा, इसके बाद आस पास के लोग जमा हो गए. इसकी सूचना पुलिस को दी गयी. पुलिस मौके पर पहुंचकर छान बीन में जुट गई. इधर घटना के कारणों का पता नहीं चली पाया है. हत्या की भी आशंका व्यक्त की जा रही है.

देवघर पुलिस ने अंतरराज्य कार लूटने वाले गिरोह को दबोचा: देवघर पुलिस ने गाड़ी रिजर्व कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिसका सरगना मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है जो वर्तमान में जामताड़ा जिले के नारायणपुर में रह रहा था. बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के बिशनपुर इलाके में एक स्विफ्ट डिजायर कार की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस कार को बदमाशों ने जमशेदपुर से रिजर्व कर इस इलाके में लाया था और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र में लाकर कार के ड्राइवर से मारपीट कर उतार दिया और कार लेकर फरार हो गया. घटना की जानकारी कार के ड्राइवर ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आ गई और कार की तकनीकी आधार पर तलाश शुरू कर दी और अपराधियों को पकड़ने सफलता हाथ लगी. फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 4 बदमाशों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है.

पश्चिम सिंहभूम में अफीम के खिलाफ अभियान: चाईबासा पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की खेती कानूनन अपराध है के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिसका सकारात्मक पहलू सामने आया है. इसी के तहत आज बंदगांव थाना अंतर्गत सावनिया पंचायत के ग्राम लागूरा के ग्रामीणों द्वारा अफीम की खेती के कुप्रभाव को समझकर अफीम की खेती को खुद ही नष्ट कर दिया. पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देशानुसार बंदगांव थाना के पुलिस पदाधिकारी ने अपने थाना क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बैठक कर अफीम के कुप्रभावों को समझाया. जिसके बाद बंदगांव थाना के सावनीया पंचायत के लागुरा गांव के ग्रामीणों ने खेतों में लगाए गए अफीम के पौधों पर खुद ही ट्रैक्टर चला कर अफीम के पौधों को उखाड़ फेंका.

खूंटी में अफीम के खिलाफ अभियान: खूंटी में भी अवैध अफीम के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी. अफीम विनष्टीकरण अभियान में पुलिस की गठित टीम सुबह से ही खेतों में पहुंच कर उसे नष्ट कर रही है. अड़की मुरहू, सायको और खूंटी थाना क्षेत्र के इलाके में थानेदार के नेतृत्व में और ग्रामीणों के सहयोग से अफीम को नष्ट किया जा रहा है. 20 दिनों से लगातार चल रहे इस अभियान से लगभग डेढ़ सौ एकड़ से अधिक अफीम नष्ट किया जा चुका है.

मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ: पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया में गुरुवार को हुए भीषण सड़क दुर्घटना में दो ट्रेलर चालकों की घटना स्थल पर ही जलकर मौत हो गई थी. इस मामले को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण रांची ने स्वतः संज्ञान लिया है. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार जनों से तत्काल संपर्क किया है और इस दुर्घटना से हुई क्षति पूर्ति एवं अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग देने की पहल की है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस दुर्घटना में दोनों ट्रकों के चालक बुरी तरह से जल गए हैं. उनके पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राधिकार की ओर से सिविल सर्जन को निर्गत किया गया है.