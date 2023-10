गुरुवार को सोशल मीडिया X पर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई. जिसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया था. इस पोस्ट में यह भी लिखा था कि भारत खतरे में है. बीजेपी के पोस्ट में राहुल गांधी के रावण वाली तस्वीर के साथ जो कंटेंट था उसमें लिखा था "The new age Ravan is here. He is Evil. Anti Dharma. Anti Ram. His aim is to destroy Bharat." यानी कि नये जमाने का रावण यहां है. वह दुष्ट है. धर्म विरोधी है. राम विरोधी है. उसका लक्ष्य भारत को बर्बाद करना है.