रांची: राजधानी का बड़ा औद्योगिक उपक्रम एचईसी हमेशा ही अपनी खराब व्यवस्था की वजह से चर्चा का विषय बना रहता है. इस कारखाने के मजदूर वेतन नहीं मिलने की शिकायत आए दिन दर्ज कराते रहते हैं. सोमवार को इसी मुद्दे को लेकर एचईसी मजदूरों ने प्रदर्शन किया. हटिया मजदूर यूनियन के बैनर तले एचईसी के मजदूरों ने मुख्यालय गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया (HEC workers protest in Ranchi).



इसे भी पढ़ें- बकाया वेतन की मांग को लेकर एचईसी की गेट पर जमा हुए सप्लाई मजदूर, कहा- बकाया वेतन मिलने तक जारी रहेगा विरोध



इस दौरान हटिया मजदूर संघ (Hatia Mazdoor Union) के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा कि अगर अब मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है तो उनका यूनियन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेंगे. अगर उसके बावजूद भी एचईसी को जमीन बेचने की अनुमति नहीं मिलती है तो मजदूर यूनियन में शामिल मजदूर दिल्ली मार्च कर संसद भवन का घेराव करने पर विचार करेंगे. हटिया मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष और एचईसी के कर्मचारी हरेंद्र यादव बताते हैं कि पिछले 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला (HEC workers not getting salary) है. इस वजह से बच्चों की स्कूल फीस और घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं और एचईसी के पदाधिकारी कान में तेल डाल कर सोए हुए हैं.

देखें पूरी खबर

उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षो से एचईसी को स्थाई सीएमडी नहीं मिला है जिस वजह से कई काम लंबित पड़े हुए (Workers protest on non payment of wages) हैं. अगर सरकार सीएमडी को बहाल करने में इतना देर कर रही है तो कारखाने के जीर्णोद्धार में लगाने के लिए धन देने में निश्चित रूप से और भी देर करेगी. उन्होंने कहा कि इसमें विलंब करने से कारखाने की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कारखाने का जीर्णोद्धार नहीं करती है तो आने वाले समय में यूनियन मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर दिल्ली में बैठे आला पदाधिकारियों तक प्रदर्शन करने का काम करेगा.